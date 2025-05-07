Индия получила разведданные о новых нападениях террористических группировок, базирующихся в Пакистане, и начала военную операцию «Синдур» для их предотвращения. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге в Нью-Дели.

По словам замминистра, у Индии появилась необходимость «как сдерживать, так и предотвращать» новые атаки. Действия военных в ходе операции «Синдур» сосредоточились на ликвидации террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков, которые могли быть направлены в страну, пояснил Мисри.

«Индия воспользовалась своим правом реагировать и предупреждать, а также предотвращать новые подобные трансграничные нападения. Эти действия были взвешенными, без эскалации, соразмерными и ответственными», — подчеркнул замглавы МИД Индии.

В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Решение об этом было принято в ответ на осуществленный 22 апреля теракт в Пахалгаме, где боевики, по данным индийских властей, убили 26 человек. По утверждению Мисри, это стало самым масштабным нападением на гражданских лиц Индии с момента терактов в Мумбаи в 2008 году.

Как отмечает Мисри, целью нападения в Пахалгаме стала дестабилизация туризма, который является ключевой сферой экономики региона. Индийская разведка уже установила личности боевиков, местные власти обвиняют Пакистан «в сокрытии террористов и бездействии, несмотря на давление со стороны международного сообщества».

25 апреля Совет Безопасности ООН выступил с заявлением, призывая привлечь к ответственности всех причастных к теракту в Пахалгаме. Индийская сторона настаивает: ее последние действия соответствуют этим требованиям и направлены на предотвращение новых трагедий.

Минобороны Индии сообщило, что 7 мая «в общей сложности мишенями стали девять объектов». По данным индийского агентства ANI, удары наносились по лагерям террористов, а их целью были высшие руководители террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба»*. Индийский телеканал News18 утверждает, что семь террористов были убиты, еще 60 — получили ранения.

Представитель Сухопутных войск Индии заявил, что в результате артобстрела в Кашмире погибли три мирных жителя. О потерях со стороны индийских военнослужащих не сообщалось.

После объявления операции «Синдур» Исламабад атаковал цели в Индии. По данным Samaa, армия Пакистана поразила штаб индийской бригады и сбила несколько истребителей военно-воздушных сил. Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны и заявил, что его страна имеет право на ответ.

Реакция США и России

Конфликт Индии и Пакистана прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал его позором и выразил надежду, что столкновение «очень скоро» закончится. Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь пообещал продолжить «взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством для мирного урегулирования».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона «глубоко обеспокоена» конфликтом Индии и Пакистана, и призвала к сдержанности «в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе».

«Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года», — подчеркнула Захарова.

* организация признана в России террористической, ее деятельность на территории страны запрещена