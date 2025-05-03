Прошло 6 лет с последнего обострения между Индией и Пакистаном, и вот две ядерные страны вновь оказались на пороге войны. Политики в Нью-Дели и Исламабаде как будто подливают масла в огонь, а напряженность на границе растет. Местные СМИ пестрят сводками из Джамму и Кашмира, а за полторы тысячи километров — в финансовой столице Индии Мумбаи — жизнь, кажется, идет своим чередом. Однако именно в Аравийском море индийские и пакистанские корабли недавно провели учения со стрельбами. Как живет Индия в эти тревожные дни, что говорят индийцы о возможной войне с соседом — в репортаже корреспондента RTVI.

Рупия вне политики

«Индийским Вооруженным силам предоставлена полная свобода действий», «Индия может нанести удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов», «Пакистан готов ответить в полную силу» — такие заявления последних дней напугали мировое сообщество. Но только не Бомбейскую фондовую биржу — старейшую в Азии.

Ее небоскреб высится на острове Колаба — самой окраине вытянутого с севера на юг мегаполиса. Именно на Мумбаи приходится около 40% всей внешней торговли страны, к тому же именно здесь расположены офисы многих международных компаний, Резервный банк Индии и сама Бомбейская биржа.

Несмотря на обострение с Пакистаном, которое при самом худшем сценарии может перерасти в войну ядерных держав, курс национальной валюты (рупии) не то, что не обвалился по отношению к доллару, но даже немного укрепился. Если 22 апреля один доллар стоил 85,18 рупии, то 3 мая — 84,52 рупии.

Правда, чтобы получить на руки такой курс, лучше забыть про обмен в отелях или аэропорту. Если хочется поменять максимально по бирже, то придется вспомнить о подворотнях.

Как убедилась корреспондент RTVI, такие места, как правило, больше напоминают фильмы ужасов, — даже при свете дня там темно, сыро, грязно, душно и все это приправлено запахом чего-то протухшего. Но зато, переборов себя, можно не потерять кровно заработанные.

«Война начнется через год или два»

Иностранцу, впервые приехавшему к «воротам Индии» (символу Мумбаи), может показаться, что жители страны только и будут обсуждать обострение с Пакистаном. Однако им интереснее поговорить с гостями, особенно из России, о делах на Украине, чем о том, что разворачивается на их собственной границе.

Впрочем, это можно понять, ведь Мумбаи находится в почти 1800 км от Пахалгама — места, где 22 апреля террористы расстреляли 26 индийских туристов и ранили больше 20-ти. Индия обвинила в этом теракте Пакистан, и двусторонний диалог пошел ко дну.

Но если все-таки с местными заходит разговор о Пакистане, то мнения у них разнятся.

«Они (Пакистан — Прим. RTVI) обманщики, читеры. Сейчас на границе идет борьба с террористами. Я думаю, что война между Индией и Пакистаном начнется через год или два», — поделился с RTVI седой мумбайский таксист.

А вот молодой продавец сувениров на одном из рынков города — Colaba Market — оказался оптимистом. Он заверил корреспондента RTVI, что ничего страшного не будет.

«Столкновения между Индией и Пакистаном происходят периодически. То, что происходит сейчас, — очередной пример. Думаю, большой войны между странами все-таки не будет», — рассказал корреспонденту RTVI мужчина на вид около 30 лет, продающий статуэтки богов, Тадж-Махала и каменных слоников.

Он выглядел уставшим к вечеру от жары и толпы людей, идущей нескончаемым потоком по узким улочкам рынка.

Местным жителям, особенно продавцам, не до большой политики, они каждый день стараются заработать себе на жизнь, особенно в таком городе, как Мумбаи. Здесь крупные IT-компании соседствуют с коровами на улицах, а небоскребы строятся вплотную к трущобам.

Так что даже если индийцы что-то слышат в новостях, то особое внимание деталям не уделяют. Это проявляется и в таких мелочах, как попытка заплатить картой.

В одном из магазинчиков, который специализируется на традиционных нарядах и кашемировых шарфах, сотрудники настойчиво предлагали использовать не наличку, а карту. Объяснение, что российские карты не работают за границей, тут не воспринимают.

В итоге корреспонденту RTVI пришлось прибегнуть к эксперименту: попробовать заплатить картой «МИР» и посмотреть, что будет. Но надежды не оправдались ни с одним из эквайрингов.

Хотя еще в январе 2025-го посол Индии в России Винай Кумар говорил, что этот вопрос «активно обсуждается», и «перспективы представляются позитивными». Пока же платежного чуда в Мумбаи не случилось.

На море неспокойно

Отношения между соседними странами всегда были не самыми лучшими, а после расстрела туристов в Кашмире хрупкий мир вновь треснул.

Индия уже заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана. Такого не случалось с 1960 года — с момента подписания соглашения о водах. Также страны закрыли свои воздушные пространства друг от друга, а на линии контроля, которая де-факто является границей между Индией и Пакистаном, продолжаются перестрелки.

3 мая издание The Times of India отметило, что Пакистан «нарушает режим прекращения огня девятый день подряд», на что индийская армия отвечает «оперативно и соразмерно». В конце апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии «полную оперативную свободу» в принятии решений по ответу Пакистану.

Неспокойно не только на суше. Ранее военно-морские силы Индии разместили несколько военных кораблей в Аравийском море, которые провели пуски сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos и других систем вооружения. Неподалеку свои учения проводят и пакистанские ВМС.

Об «игре мускулами» с обеих сторон пишут местные СМИ. Так, 1 мая командующий индийскими ВМС адмирал Динеш Трипати «оценил оперативную готовность сил», посетив Западное командование Военно-морских сил страны — его штаб-квартира расположена как раз в Мумбаи.

Не зря к Мумбаи приковано повышенное внимание. Именно здесь находится самый большой порт на западе Индии. Этот город — крупный узел международных путей сообщения, где швартуются торговые корабли, танкеры и контейнеровозы практически со всего света. И здесь же расквартирован военный городок Нагар — отдельный квартал, который управляется индийскими ВМС.

Корреспонденту RTVI удалось посетить Западное командование военно-морских сил в Мумбаи с журналистской экскурсией. Там представителям СМИ подробно рассказали о задачах ВМС Индии, а также устроили для них экскурсию по военному кораблю. Журналистов провели по судну и даже отвели к штурвалу. Нажимать какие-либо кнопки, естественно, запретили, так как это все-таки действующий военный корабль, а не выведенный из строя, как, к примеру, «Аврора» в Санкт-Петербурге.

Как рассказал RTVI военный эксперт, знакомый с ситуацией и согласившийся поговорить на условиях анонимности, Индия допускает вероятность морского столкновения с Пакистаном и «готова к этому». В индийских центрах принятия решений по-прежнему рассматривают соседа не как партнера, а как «традиционного противника».

Евгения Чукалина, Мумбаи