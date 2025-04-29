Индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа страны на теракт под городом Пахалгам в Кашмире. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании высокого уровня по вопросам безопасности, передает The Times of India.

«Наша национальная решимость — нанести сокрушительный удар терроризму», — сказал индийский лидер.

На встрече присутствовали министр обороны Индии Раджнатх Сингх и глава штаба обороны индийских Вооруженных сил Анил Чаухан. Основной темой обсуждения стали возможные действия в ответ на террористическую атаку в Пахалгаме. Моди выразил полную уверенность в профессиональных способностях вооруженных сил страны и поклялся преследовать террористов и их покровителей до «краев земли», а также подвергнуть их суровому наказанию, выходящему «за пределы их воображения».

Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, который накануне заявил, что вторжение Индии неизбежно и может произойти уже в ближайшие дни. Он также предупредил о повышенной готовности страны и возможности применения ядерного оружия в случае прямой угрозы.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после вооруженного нападения в Кашмире 22 апреля. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран, в результате чего погибли 26 человек.

Reuters пишет, что после нападения в Кашмире Индия идентифицировала двух подозреваемых боевиков как пакистанцев. Пакистан отрицает причастность к произошедшему и призывает к нейтральному расследованию.

По данным Associated Press, индийские власти решили аннулировать визы, выданные гражданам Пакистана, начиная с 27 апреля. В ответ пакистанские власти объявили недействительными визы для индийцев, закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией.

Кроме того, Индия сообщила о приостановке действия договора о водах Инда, который регулирует распределение водных ресурсов. В ответ Совет национальной безопасности Пакистана заявил, что любые попытки перекрыть или изменить поток воды будут расцениваться как акт войны.