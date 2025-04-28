Военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно, пишет Reuters со ссылкой на пакистанского министра обороны Хаваджа Мухаммада Асифа. О возможности такого нападения пакистанское правительство проинформировали военные, уточнил политик.

«Мы укрепили наши силы, поскольку это [вторжение] теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф.

Глава пакистанского ведомства указал, что страна находится в состоянии повышенной готовности. По его словам, военные применят арсенал ядерного оружия только в том случае, если «возникнет прямая угроза нашему существованию».

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после вооруженного нападения в Кашмире 22 апреля, сообщает The New York Times. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам в долине Байсаран, в результате чего погибли 26 человек.

Reuters пишет, что после нападения в Кашмире Индия идентифицировала двух подозреваемых боевиков как пакистанцев. Пакистан отрицает причастность к произошедшему и призывает к нейтральному расследованию.

Как передает Hindustan Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал «преследовать террористов до края Земли». По данным Associated Press, индийские власти решили аннулировать визы, выданные гражданам Пакистана, начиная с 27 апреля. В ответ пакистанские власти объявили недействительными визы для индийцев, закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией.

Кроме того, Индия сообщила о приостановке действия договора о водах Инда, который регулирует распределение водных ресурсов. В ответ Совет национальной безопасности Пакистана заявил, что любые попытки перекрыть или изменить поток воды будут расцениваться как акт войны.

В то же время, как отмечает телеграм-канал «Индия сегодня», реальный масштаб конфликта может быть преувеличен в СМИ: якобы обострения между двумя странами происходят регулярно, иногда весьма резко, а на линии контроля в Кашмире военные обеих ядерных держав продолжают перестрелки.