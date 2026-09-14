Заявление американского президента Дональда Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной продиктовано стремлением сбить цены на дизельное топливо в США перед выборами в конгресс. Такую оценку дал в разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Для Трампа, безусловно, важно, чтобы цены на дизель не росли в США. Для него цены на топливо — сейчас один из самых плачевных показателей перед выборами в конгресс, которые пройдут в ноябре», — отметил депутат.

Он добавил, что стоимость топлива на американских бензоколонках «бьет рекорды», поэтому Трамп «всячески пытается найти пути» и решить эту проблему.

По словам Ананских, в России нет проблем с дизелем, но экспорт этого и других видов топлива временно запрещен.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. В конце августа правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей.

13 сентября Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку атаки приводят к дефициту дизельного топлива и наносят ущерб «всему миру».

Россия приветствует подобные призывы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Требование Трампа прозвучало на фоне рекордного роста цен на дизель в США. Американские СМИ писали, что это приведет к подорожанию товаров и услуг в стране.

14 сентября глава Белого дома объявил, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетическим объектам, и снова упомянул в этом контексте ситуацию с дизелем.

Российская сторона не комментировала заявление Трампа. Индекс Мосбиржи на фоне слов президента США подскочил на 4,5% обновив максимум с 19 июня.

Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, если «партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары». Киев ждет от них «конкретных предложений», написал украинский президент.

Трамп «поторопился» объявить о перемирии, окончательного соглашения еще нет, утверждает в соцсети Х корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Киеве.