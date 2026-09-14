Призыв президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде поддержать отставку генерального прокурора страны Руслана Кравченко представляет собой «очередной спектакль». Таким мнением поделился с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались о разоблачении сотрудников офиса генпрокурора, которые крышевали сеть мошеннических колл-центров и получали миллионные взятки. Генпрокурор Кравченко подал в отставку, но, в свою очередь, обвинил НАБУ и САП в попытке получить доступ к материалам расследований в отношении руководства и сотрудников этих антикоррупционных органов. Сам Кравченко находится за границей. Владимир Зеленский заявил, что у генпрокурора «есть только один путь: освобождение от должности».

По мнению российского депутата, Кравченко объявил о подозрении НАБУ и САП, чтобы «связать руки» этим ведомствам и помешать раскрытию коррупционных схем.

«Артист погорелого театра. Зеленский играет и сыграет очередной спектакль. У них серьезно прищемились коррупционные схемы, с конкретными документальными доказательствами, и надо как-то противостоять», — сказал Колесник.

Он добавил, что Кравченко — человек из команды Зеленского, выполняющий поставленную перед ним задачу.

Операция НАБУ и САП по раскрытию мошеннических колл-центров и покровительствующих им сотрудников генпрокуратуры получила название «Карфаген». В результате были задержаны начальник кибердепартамента офиса генпрокурора Сергей Кропива, его сожительница Елизавета Ивахненко и водитель Сергей Куцый.

В материалах НАБУ фигурируют еще двое предполагаемых участников схемы — неназванный помощник Кропивы (кодовое имя Флеш) и некий «влиятельный покровитель» (Шеф), ранее возглавлявший Государственную налоговую службу. Украинские СМИ предполагают, что под Шефом имеется в виду Руслан Кравченко.