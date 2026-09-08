Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил об отставке. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной», — заявил Кравченко.

Примечательно, что ранее он утверждал, что не намерен уходить в отставку.

Накануне вечером Владимир Зеленский встречался с Кравченко и председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. По информации СМИ со ссылкой на источники, по итогам этой встречи было принято решение об отставке Кравченко.

Ранее Кравченко заявлял, что не планирует уходить по собственному желанию на фоне скандала вокруг спецоперации НАБУ и САП «Карфаген». При этом он отмечал, что готов покинуть должность, если решение об увольнении инициирует президент или Верховная Рада.

Напомним, в ходе операции «Карфаген» НАБУ и САП разоблачили преступную организацию внутри Офиса генерального прокурора. По данным следствия, ее участники на протяжении нескольких лет прикрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали десятки миллионов гривен. Дело связывают с именем Кравченко, который обвинения отрицает.

Следствие считает, что организацию в середине 2025 года создал и возглавил начальник кибердепартамента ОГП Сергей Кропива, фигурирующий на пленках НАБУ под позывным «Канцлер». 6 сентября Высший антикоррупционный суд заключил его под стражу с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.

По данным издания «Слово и Дело», в рамках дела уже разоблачены пять человек, включая сожительницу Кропивы Елизавету Ивахненко и его водителя Сергея Куцего («Камрад»), также взятого под стражу. Кроме того, фигурируют «Флеш» — помощник «Канцлера», личность которого пока не установлена, и «Шеф» — влиятельный покровитель, в прошлом возглавлявший Государственную налоговую службу Украины. Именно с этим персонажем СМИ ассоциируют генпрокурора Кравченко.