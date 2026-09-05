Высокопоставленный сотрудник офиса генпрокурора Украины возглавлял преступную группу, участники которой получали взятки за «крышевание» мошеннических колл-центров. Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Операция ведомств получила название «Карфаген». По версии детективов, в середине 2025 года руководитель одного из структурных подразделений офиса генпрокурора создал ОПГ, в которую вовлек действующих сотрудников прокуратуры и своих знакомых.

Соучастники систематически получали взятки за то, что не препятствовали незаконной работе колл-центров, жертвами которых становились граждане Украины и других стран, говорится в релизе.

По версии НАБУ и САП, участники группы легализовали не менее 42 млн гривен (свыше 80 млн рублей), полученных преступным путем. Более 20 млн гривен были потрачены на покупку недвижимости, драгоценностей и дорогих транспортных средств, утверждают ведомства.

Еще 10 млн гривен участники группы разместили на банковских счетах своих близких «под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности». Кроме того, глава ОПГ оформил на других людей недвижимость вблизи Карпат стоимостью 12 млн гривен, говорится в заявлении.

НАБУ заявило о разоблачении пяти участников преступной организации. Дело расследуется по статьям о создании преступного сообщества (ст. 255 УК Украины) и о легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209).

Также опубликованы записи разговоров предполагаемых участников схемы. Они фигурируют на пленках под кодовыми именами Канцлер, Шеф, Муза, Камрад и Флеш.

По версии украинских СМИ, под Канцлером имеется в виду начальник департамента кибербезопасности украинской генпрокуратуры Сергей Кропива, под Шефом ― генпрокурор Руслан Кравченко.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что Кропива задержан.

«Исчезновение» генпрокурора Украины

В рамках операции НАБУ и САП в ночь на 5 сентября провели обыски в «служебных помещениях» генпрокурора, его первого заместителя Марии Вдовиченко и других работников, сообщило надзорное ведомство. Там пообещали содействовать следствию, но попутно обвинили детективов в превышении служебных полномочий.

В частности, как заявили в генпрокуратуре, сотрудники НАБУ и САП получили доступ к материалам уголовных производств по поводу «возможной противоправной деятельности» своих коллег.

В генпрокуратуре добавили, что выводы следствия основаны на предположениях, а прямых данных о том, что Кравченко «крышевал» колл-центры, препятствовал их разоблачению и получал за это деньги, в материалах НАБУ нет.

«Украинская правда» утверждала, что после начала операции «Карфаген» генпрокурора не могли найти в течение 12 часов. Издание ZN.UA позже заявило, что Кравченко якобы находится в киевской клинике. Пресс-служба генпрокурора не подтвердила эту информацию, заявив, что Кравченко находится на рабочем месте.

Обыски также прошли у главы Одесской администрации Олега Кипера. Как пишет ZN.UA, он работал с Кропивой и Вдовиченко в прошлые годы.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов