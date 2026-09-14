Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку 8 сентября на фоне коррупционного скандала, объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу и некоему лицу, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко. Кравченко сообщил об этом в видеообращении в телеграм-канале.

Он утверждает, что спецоперация «Карфаген», по итогам которой НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной организации внутри Офиса генпрокурора, была организована для того, чтобы получить доступ к материалам производства против самого руководства и сотрудников этих антикоррупционных органов.

По словам Кравченко, Офис генпрокурора ведет «десятки уголовных производств» по «тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным работниками НАБУ и САП». В рамках процессуальных действий допрошены более 100 человек, собран «значительный объем» материалов, сообщил он.

Кравченко заявил, что подозревает Кривоноса в подделке официальных документов (чч. 2, 3, 4 ст. 358 УК Украины) для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины), а также в фиктивном усыновлении с целью создать искусственное основание во избежание ответственности в суде.

Генпрокурор обнародовал сканы подозрений Кривоносу и неизвестному лицу, близкому к Клименко. Второму подозреваемому инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины) и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Как пояснил Кравченко на видео, близкий к руководителю САП человек якобы оказывал влияние на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предлагая им неправомерную выгоду, а также содействовал в уклонении от мобилизации.

«Именно это уголовное производство стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора. Раньше от принятия этих решений меня политически отговаривал президент [Владимир Зеленский]», — заявил он.

Кравченко обвинил антикоррупционные органы в стремлении узурпировать власть, используя уголовные производства для подчинения прокуратуры, управления парламентом и влияния на решения президента.

«Поэтому я советую Семену Кривоносу и Александру Клименко подать отставку уже сегодня, не втягивая органы и коллективы в личный конфликт и борьбу за себя и близкое окружение», — сказал украинский генпрокурор.

Кравченко позднее сообщил, что сейчас находится в заграничной командировке и проведет несколько встреч, в ходе которых расскажет «международным партнерам» о том, как в его представлении обстоят дела в системе антикоррупционных органов Украины.

Также он опубликовал видеоролик, в котором, по его утверждению, содержатся доказательства того, что Кривонос усыновил ребенка для незаконных целей. На записи есть, в частности, свидетельства женщины, которая представлена как родная мать ребенка Светлана Хомченко.

Зеленский после заявления Кравченко о подозрениях в отношении НАБУ и САП призвал его покинуть пост, как он и собирался.

«У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», — написал президент Украины в телеграм-канале.

Сам Кравченко в начале своего видеообращения объяснил промедление с отставкой тем, что не позволит антикоррупционным органам уничтожить собранные против них доказательства.

«Я не держусь за должность, но и не позволю использовать мою отставку для остановки всех уголовных производств, сокрытия или уничтожения доказательств и установления контроля над прокуратурой теми, чьи действия она расследовала», — сказал он.

Кравченко объявил об отставке вечером 8 сентября на фоне скандала вокруг спецоперации «Карфаген». По данным следствия, участники преступной организации в Офисе Генпрокурора в течение нескольких лет прикрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали десятки миллионов гривен. Кравченко обвинения отрицает.

Он уверяет, что решение об отставке является не признанием вины и не результатом какой-либо договоренности, а сознательным политическим решением.