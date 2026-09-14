Капитан танкера Олег Выгонный пропал в Черном море у берегов Сочи после ЧП 10 сентября. Об этом пишет «КП — Кубань» со ссылкой на его дочь Элину.

Как утверждается, 51-летний мужчина с 20-летним опытом хождения в море вел судно к порту назначения в Новороссийске, однако незадолго до прибытия он подал сигнал тревоги из рубки.

По словам его дочери, в сложившейся ситуации «счет шел на минуты», и благодаря оперативным действиям Выгонного экстренные службы смогли вовремя добраться до танкера.

«Они подобрали 12 человек, но папы среди них не оказалось», — сообщила она.

В настоящий момент судьба капитана остается неизвестной. Родственники думали, что его могло засыпать в рубке, однако члены поисковой команды рассказали после осмотра танкера, что мужчину не удалось обнаружить в помещениях судна.

Дочь Выгонного предположила, что отец мог спастись на шлюпке и в настоящий момент находится в море, либо уже добрался до берега. Близкие капитана отметили, что он прошел чеченскую кампанию, поэтому должен знать, как вести себя в экстремальных условиях.

«Мы верим, что он жив и найдется. Нам нужна помощь в поисках», — сказали они.

Рост капитана составляет 195 см, на лице в районе межбровья, выше переносицы и ближе ко лбу расположен шрам. Семья Выгонного обратилась к рыбакам, экипажам судов, проходящих рядом с местом его исчезновения, береговым службам и очевидцам в районе сочинской акватории с просьбой сообщать любые данные, которые могут помочь в поисках мужчины.