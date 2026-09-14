На «ИННОПРОМ. Индия» продукты NtechLab были продемонстрированы министру промышленности и торговли Российской Федерации Антону Алиханову, а также министру торговли и промышленности Индии Пиюшу Гоялу. Индийская сторона выразила готовность поддерживать внедрение российских решений на основе искусственного интеллекта.

NtechLab уже имеет опыт реализации крупных проектов в Индии. В частности, решения компании на основе видеоаналитики были внедрены на железнодорожных сетях штатов Гуджарат и Махараштра. Технологии распознавания лиц NtechLab позволили выявлять разыскиваемых преступников и находить пропавших без вести людей. Компания планирует укреплять взаимодействие с партнерами в Индии и обеспечивать дальнейшее развитие долгосрочных проектов.

Сегодня решения NtechLab для государства и бизнеса внедрены в 34 странах, в частности на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Северной Африке и странах БРИКС.

«ИННОПРОМ. Индия» впервые прошла в Нью-Дели с 9 по 11 сентября 2026 года на площадке выставочного комплекса Bharat Mandapam. Мероприятие состоялось накануне 18-го саммита БРИКС. Организаторами выступили Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли и промышленности Индии.

Выставка стала новым международным направлением «ИННОПРОМ» и была ориентирована на развитие российско-индийского торгово-промышленного сотрудничества. На экспозиции были представлены технологии и продукция в сфере машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химической отрасли, ИТ, фармацевтики, медицинских технологий и других направлений. Общая выставочная площадь составила около 10 тыс. кв. м.