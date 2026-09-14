Подписание лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии меморандума о праве на самоопределение — это сильный «центробежный» сигнал для официальных властей Великобритании на фоне миграционного кризиса и падения экономики. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Меморандум о праве на самоопределение, конечно, не имеет силы референдума о независимости. Но это тоже достаточно сильный «центробежный» сигнал для официальных властей Британии. Миграционный кризис, падение экономики Соединенного Королевства — все это следствия и признаки провала и негативного влияния внешней политики на внутреннюю», — сказал парламентарий.

По словам Слуцкого, показательной будет реакция «золотого миллиарда» на меморандум.

«Будет или нет поддержано право Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса на самоопределение на фоне антироссийских санкций за Крым и Донбасс, станет прямым индикатором лицемерия и двойных стандартов коллективного Запада», — отметил глава комитета.

14 сентября лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали меморандум о взаимопонимании в ходе саммита кельтских наций в валлийском Кардиффе. В нем говорится, что регионы совместно поддерживают право каждой нации на самоопределение и намерены сотрудничать в области экономики, энергетики и международных отношений. В документе подчеркивается, что Лондон не вправе препятствовать демократии или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее.

«Мы разделяем убеждение, что нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций, больших экономических возможностей и более сильного голоса в определении своего будущего», — сказано там.

Стороны также договорились укреплять сотрудничество между региональными партиями с целью создания «более сильной и справедливой экономики» и укрепления отношений с Европой. По оценке авторов меморандума, Brexit нанес ущерб экономикам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, ограничив их возможности.

Нынешний саммит кельтских наций проходит в момент, когда во всех трех автономных частях страны находятся силы, выступающие за выход из состава Соединенного Королевства или расширение самостоятельности. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вместе договариваются о приверженности независимости от Соединенного Королевства, а также что «не может быть более ясного знака того, что время Вестминстера подходит к концу».

СМИ допускали, что по итогам встречи представители кельтских регионов потребуют провести референдум о независимости от Великобритании, однако этого не последовало — в документе говорится, что они видят свое будущее в составе Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что референдум в Шотландии будет возможен только при наличии «четкого консенсуса», когда общественное мнение изменится настолько, что этот вопрос необходимо будет рассмотреть. До этого он говорил, что вопрос о референдуме по выходу Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства «снят с повестки дня».