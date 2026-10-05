Минцифры предложило усилить контроль за SIM-картами в оборудовании, которое автоматически обменивается данными через мобильные сети. Инициатива входит в пакет «Антифрод 3.0», представленный для общественного обсуждения, говорится в проекте ведомства. Она затрагивает, в частности, умные счетчики и системы безопасности с корпоративными номерами.

По данным «Известий», в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) предлагается вносить номера SIM-карт, адреса владельцев или места установки оборудования и сведения, позволяющие идентифицировать пользователей. Для устройств с eSIM предусмотрено указание идентификатора IMEI. Проверять достоверность информации должны будут операторы связи.

В Минцифры пояснили изданию, что регулирование касается оборудования межмашинного взаимодействия — M2M, используемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К нему относятся платежные терминалы, счетчики и другие устройства с подключением к мобильным сетям. Состав передаваемых сведений и процедуру их внесения определит правительство. Для актуализации данных предусмотрят переходный период.

Задача инициативы — перекрыть использование технических SIM-карт для мошеннических звонков и рассылок. В официальном разъяснении Минцифры эта мера выделена в отдельное направление третьего антимошеннического пакета.

Участники рынка предупреждают о сложностях с устройствами, которые компании продают гражданам. Представитель Т2 Дарья Колесникова объяснила «Известиям»: производители нередко оформляют встроенные SIM-карты на себя, но заранее не знают, где покупатель установит датчик или камеру. Переоформление номера на конечного пользователя технически сложно. Новые требования могут потребовать изменения этой процедуры.

«Антифрод 3.0» проходит общественное обсуждение. В случае принятия в нынешней редакции документ вступит в силу 1 марта 2028 года. Помимо учета оборудования с SIM-картами, проект предусматривает запрет продажи заранее активированных сим-карт и создание базы лиц, передающих мошенникам телефонные номера и учетные записи.