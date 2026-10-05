Минцифры вновь обсуждает с операторами плату за международный мобильный трафик, на этот раз за объем свыше 50 Гб в сетях 5G, пишет «Коммерсантъ». По оценке газеты, использование VPN может стать платным.

Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ходом обсуждения. Однако, по его словам, технического решения у операторов пока нет.

«Сроки могут сдвинуться», — добавил собеседник издания.

Другой источник газеты на рынке подтвердил, что вопрос «с повестки не снимался». Сейчас обсуждаются разные варианты, в том числе по объему, но конкретного решения нет.

Взимать плату именно за международный трафик в 5G, считает он, «технически невозможно»: данные в сетях пятого поколения сейчас передаются через LTE.

Операторы «большой четверки» официально запустили 5G в 16 городах России в начале сентября, доступ к сети тогда получили 10 млн абонентов. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались, в Минцифры на запрос «Ъ» не ответили.

Весной Forbes писал, что министерство попросило операторов до 1 мая ввести плату в 150 рублей за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Позже источники «Коммерсанта» сообщали, что обязывать операторов вводить такую плату до осенних выборов в Госдуму власти не планируют.

Как напоминает газета, перед Минцифры стоит задача сократить использование VPN. В июле замглавы ведомства Иван Лебедев на заседании Госдумы заявил, что министерство рассматривает возможность ввести плату за VPN-трафик.

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко считает тарификацию зарубежного трафика технически осуществимой.

«На уровне мобильной сети оператор будет учитывать объем трафика, относимого к зарубежным сетям, например, по IP-адресам. Для этого потребуется настройка элементов пакетного ядра и биллинга», — пояснил он «Ъ».

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов тоже не исключает, что инициатива будет реализована. Однако главной сложностью, по его мнению, является определение того, какой трафик считать международным.

«Оператору придется учитывать объем по абоненту при переключениях между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию», — отмечает эксперт.

Охват меры пока будет небольшим, полагает Прокопенко: коммерческие сети 5G работают в ограниченном числе городов, в основном в центре.

«Она затронет прежде всего пользователей, которые непрерывно находятся в зоне доступного 5G-покрытия и активно используют его. Кроме того, 5G пока доступен не на всех устройствах — например, владельцы iPhone на текущем этапе не попадут под эту тарификацию», — добавил он.

Порог в 50 Гб Кудряшов считает высоким: в 2025 году частный абонент в среднем расходовал около 24 Гб мобильного трафика в месяц.