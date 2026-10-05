США, Россия и Китай развивают проекты ядерных реакторов для будущих лунных баз. NASA рассчитывает подготовить американскую установку к запуску к декабрю 2030 года, российский проект в рамках сотрудничества с Китаем ориентирован на 2036-й. Об этом 4 октября пишет The New York Times.

По данным газеты, в конце августа NASA обратилось к подрядчикам по поводу создания реактора, способного перенести космический перелет и работать без обслуживания возле южного полюса Луны. Американская установка Lunar Reactor 1 должна вырабатывать 20 киловатт электроэнергии и действовать автономно пять лет. Российская «Селена» рассчитана на мощность до 10 киловатт и десятилетие самостоятельной работы.

Постоянной лунной базе потребуется источник энергии, который не зависит от солнечного освещения. Как объясняет NASA, лунная ночь длится около двух земных недель. Реактор позволит поддерживать работу оборудования в темноте и обеспечивать энергией районы, где солнечные панели не могут быть единственным источником питания.

NYT отмечает российский опыт космической ядерной энергетики: более 30 реакторов были отправлены на орбиту, преимущественно в 1970—1980-х годах, еще во времена СССР. Издание также указывает на преимущество Москвы в доступности уранового топлива, не относящегося к высокообогащенному, поставки которого в США ограничены.

При этом сроки остаются целевыми. О намерении создать лунный реактор к 2030 году NASA и американское Минэнерго официально объявили еще 13 января 2026 года. Соглашение предусматривает совместную разработку установки, обеспечение ее топливом, получение необходимых разрешений и подготовку к запуску. По замыслу ведомств, система должна годами работать без дозаправки и обеспечивать длительное присутствие человека на Луне.

Отдельная проблема — безопасность доставки. Согласно NYT, реакторы предполагается включать только после прибытия на Луну. Однако опрошенные газетой специалисты предупреждают, что соперничество и стремление ускорить проекты не устраняют риск аварий.