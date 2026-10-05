Гендиректор и учредитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала «единственную ошибку» при организации отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По ее словам, договор аренды с «Газпром Ареной» стоило подписать заранее. Об этом она рассказала в интервью РБК.

Как пояснила она, Say Agency полагалось на «понятийные отношения, которые приняты в индустрии». На этой площадке, по словам Субчевой, организаторы обычно анонсируют мероприятия, не имея на руках договора аренды, подписанного обеими сторонами.

«Это нормальная практика. Но мы себя юридически не защитили. И это наши проблемы. Мы рассуждали так: мы же доверяем, мы имеем гарантийное письмо. Сейчас, обернувшись назад, мы бы сначала подписали этот договор, а потом бы делали все остальное», — признала собеседница РБК.

Со стадиона, по ее словам, пришло письмо с подписью и печатью. В нем стороны условились оформить аренду до 28 августа, а уже с 14 августа организатор мог объявить о концертах и продавать билеты. Затем от арены пришли спецификация услуг и готовый договор. В агентстве его подписали и до 28 августа отправили обратно.

«Больше мы ничего не получали», — добавила глава Say Agency.

Как напоминает РБК, 24 августа «Газпром Арена» сообщила в телеграм-канале, что концерт не состоится из-за отсутствия подписанного договора. До этого в том же канале публиковались анонс выступления и розыгрыш билетов.

Вернуть деньги смогут все покупатели билетов, пообещала Субчева. Прием заявок, как ранее объявляли организаторы, откроется 12 октября. Деньги от продаж, по ее словам, уже ушли контрагентам.

«У нас очень большое количество статей расходов. И все они требовали предварительных выплат, которые мы произвели. Из хороших новостей — 95% предоплат возвратные. Поэтому мы сейчас, на этой неделе будем получать денежные средства и отправлять их билетному оператору. Билетный оператор их у себя аккумулирует и начнет выплаты», — объяснила она.

Билеты продавал сервис Intickets, писала «Фонтанка».

Концерты Уэста на «Газпром Арене» были анонсированы на 10 и 11 октября, билеты стоили до 160 тыс. рублей. 30 сентября Say Agency объявило, что выступления в эти даты не состоятся. Накануне об этом сообщило американское агентство Access Opera, партнер концертного тура рэпера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 октября заявила, что Уэст не может выступать в России из-за поддержки нацизма.

Тем временем судебные приставы арестовали средства организатора в пределах 115,5 тыс. рублей. Основанием стал иск о защите прав потребителей, по которому исполнительный лист выдал Октябрьский районный суд Самары.

Роспотребнадзор ранее вынес компании предостережение из-за отказа возвращать деньги за акционные билеты. По данным «Коммерсанта», полиция проверяет Say Agency на признаки мошенничества в особо крупном размере после обращения депутата Законодательного собрания Петербурга.