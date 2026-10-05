Президент США Дональд Трамп раскритиковал Fox News за недостаточное, по его мнению, освещение предвыборных митингов и предупредил, что сторонники движения MAGA могут перестать смотреть канал. Об этом он написал утром 4 октября в Truth Social.

Претензии президента были адресованы прежде всего воскресному выпуску Fox & Friends. Трамп пожаловался, что программа уделяет мало внимания его выступлению накануне в Огайо, а также недавним мероприятиям в Алабаме, Техасе и Оклахоме. По его утверждению, площадки были переполнены, а тысячи желающих не смогли попасть внутрь.

«Наши люди хотят видеть наши митинги и репортажи о них на Fox News, иначе они очень быстро перестанут смотреть», — написал Трамп.

Президент заявил, что сам уже переключается с канала. Он также обвинил Fox в чрезмерном внимании к демократам и другим политическим противникам и предупредил о возможном падении рейтингов.

При этом канал все же рассказывал о митинге в Огайо. По данным Mediaite, проверившего эфир через сервис мониторинга Snapstream, незадолго до публикации поста Fox & Friends показала фрагмент выступления Трампа о дата-центрах. Однако, как уточняет издание, поиск выявил только одно упоминание субботнего митинга.

На сайте Fox News утром 4 октября также вышел материал о выступлении президента в Огайо и его прогнозе успеха республиканцев на выборах.

Трамп проводит серию поездок перед промежуточными выборами 3 ноября. На митинге в Вандейлии 3 октября он поддержал сенатора-республиканца Джона Хастеда и кандидата в губернаторы Огайо Вивека Рамасвами. Как сообщает Reuters, президент убеждал сторонников прийти на участки и утверждал, что республиканцы выступят лучше ожиданий.