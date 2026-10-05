Япония заявила официальный протест США после задержания на Окинаве 20-летнего американского морпеха Девина Джейкоба Балларда по подозрению в ограблении и убийстве 39-летней японки Анны Яги. Премьер-министр Санаэ Такаити потребовала от Вашингтона полного содействия расследованию и ужесточения дисциплины среди американских военнослужащих, сообщает Reuters.

По данным полиции, Яги была убита 3 октября в гостинице в Нахе — административном центре префектуры Окинава. Следствие считает, что Баллард после убийства забрал ее кошелек и рюкзак. Морпех отвергает предъявленные ему подозрения.

Такаити назвала произошедшее «чрезвычайно жестоким» преступлением и сообщила, что японское правительство выразило американской стороне решительный протест. Токио потребовал «максимального содействия расследованию», строгого соблюдения дисциплины военнослужащими США и исчерпывающих мер, которые не позволят повториться подобным инцидентам.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми также заявил, что произошедшее «совершенно неприемлемо». 4 октября в японское Минобороны вызвали командующего силами США в стране Стивена Джоста. Коидзуми лично потребовал от него сотрудничества со следствием, соответствующего отношения к семье погибшей, ужесточения дисциплины и мер по предотвращению новых преступлений.

Баллард служит в III экспедиционном корпусе морской пехоты и приписан к авиабазе Футэмма на Окинаве. После задержания он остается под стражей японских властей. Корпус морской пехоты США заявил, что относится к обвинениям «очень серьезно» и сотрудничает с японскими правоохранительными органами. Посольство США также выразило соболезнования семье погибшей.

На Окинаве размещена большая часть американских морских пехотинцев, находящихся в Японии. Местные жители десятилетиями выступают против высокой концентрации баз, жалуясь на шум, авиационные происшествия и регулярные преступления военнослужащих.

Одним из наиболее резонансных эпизодов стало изнасилование 12-летней девочки тремя американскими военнослужащими в 1995 году, после которого на Окинаве прошли массовые протесты. Нынешнее дело может усилить давление и на планы японского правительства по переносу базы Футэмма в менее населенный район Хэноко.