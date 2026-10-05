Президент США Дональд Трамп 4 октября объявил о создании межведомственной группы Super Intelligence Force (SIF) — «Силы сверхинтеллекта». Она будет координировать работу федеральных властей в области искусственного интеллекта. Возглавит группу директор национальной разведки Джей Клейтон, сообщает ABC News со ссылкой на заявление президента в Truth Social.

В руководство SIF также войдут председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл и директор Управления кадровой службы Скотт Купор. Группа будет отчитываться непосредственно перед Трампом и руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Трамп заявил, что задача новой структуры — сохранить мировое лидерство США в технологии, которая, по его выражению, может оказаться «масштабнее промышленной революции и интернета». В круг ее собеседников войдут разработчики, потребители, общественные и религиозные организации, а также операторы критической инфраструктуры.

По данным Reuters, группе предстоит в течение 120 дней подготовить доклад о возможностях и рисках ИИ, а также роли государства в этой сфере. Однако в самом объявлении Трамп не уточнил, какие конкретно надзорные полномочия получит SIF. ABC News отмечает, что Белый дом не сразу ответил на запрос телеканала о подробностях ее работы.

Созданию группы предшествовала встреча президента с руководителями крупнейших технологических компаний. На ней участники согласовали добровольные стандарты самоконтроля при разработке ИИ. В интервью The Wall Street Journal Клейтон выступил за сохранение американского технологического лидерства, утверждая, что отставание увеличит угрозы со стороны противников США.

Название новой группы продолжает начатое Трампом переименование искусственного интеллекта. 29 сентября он подписал указ «О наступлении эры сверхинтеллекта», предписав органам исполнительной власти использовать Super Intelligence и сокращение SI вместо Artificial Intelligence и AI в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах и в документах — в пределах, разрешенных законом. Подготовить предложения по новому федеральному определению Трамп поручил своему научно-технологическому советнику в течение 60 дней.