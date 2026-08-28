Совместные учения Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов под названием Freedom Edge пройдут с 9 по 11 сентября. Как сообщили в Сеуле, они направлены на проверку готовности к противодействию ракетным и ядерным угрозам со стороны Северной Кореи.

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов, эти ежегодные учения носят оборонительный характер и пройдут в международных водах к югу и востоку от южнокорейского острова Чеджу.

С 17 по 21 августа также прошли совместные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield. Они завершились досрочно, так как «по предложению американской стороны» был скорректирован их срок и масштаб.

Трамп заявил, что эти учения могут быть восприняты Пхеньяном как «враждебный сигнал», а также рассказал журналистам, что планирует до конца года встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым у него «очень хорошие отношения».

По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константина Асмолова, шанс на встречу крайне низок.

«Трамп не столько говорил про возможные переговоры с Кимом, сколько троллил южнокорейское руководство после того, как те отказались ему помогать против Ирана. <…> На самом деле вероятность этих переговоров близка к нулю», — предположил эксперт в разговоре с RTVI.

Также в августе Вашингтон принял решение отменить совместные с Южной Кореей учения морской пехоты Ssangyong, запланированные на сентябрь. В США объяснили это обострением ситуации на Ближнем Востоке, где нужны военные силы.