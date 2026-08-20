Президент США Дональд Трамп объявил, что хочет до конца года встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и провести переговоры, которые, в частности, затронут северокорейскую ядерную программу. По словам главы Белого дома, у Пхеньяна есть более 50 «мощных ядерных боеголовок». Возможны ли переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей — в материале RTVI.

Ждать ли переговоров

Последнее время Дональд Трамп периодически намекает, что хочет возобновить переговоры с Северной Кореей, а 19 августа он подтвердил свои намерения перед общественностью.

«Да, я сделаю это», — сказал американский лидер перед Белым домом, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года.

Также президент США подчеркнул, что у Северной Кореи сейчас уже есть 57 «очень мощных ядерных боеголовок».

«Мы никогда не должны были этого допустить. Если бы я был президентом, этого бы не произошло. Но теперь они у него есть. <…> Я очень хорошо с ним лажу — с ним все будет в порядке», — добавил Трамп.

Ранее американский лидер рассказал, что получил ответ от Кима, а газета The Wall Street Journal писала, что Трамп хочет, чтобы его помощники организовали встречу уже этой осенью — во время следующей поездки президента в Азию. Издание предполагает, что речь идет о саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в китайском городе Шэньчжэнь.

Трамп также поручил Пентагону сократить масштаб предстоящих совместных учений США и Южной Кореи, так как «отменять их уже поздно». По словам главы Белого дома, у него с Кимом «очень хорошие отношения», а учения посылают Пхеньяну «совершенно неуместный враждебный сигнал». Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен поддержал идею уменьшить масштаб учений.

«Я надеюсь, что это решение президента Трампа приведет к установлению стабильного мирного режима на Корейском полуострове через построение доверия между Севером и США и возобновление диалога», — написал южнокорейский лидер в соцсети Х.

В самом Пхеньяне отрицают, что Ким Чен Ын контактирует с Трампом.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов считает, что возможность переговоров лидеров США и КНДР «близка к нулю».

«Трамп не столько говорил про возможные переговоры с Кимом, сколько троллил южнокорейское руководство после того, как те отказались ему помогать против Ирана. Он прекрасно понимает, что Сеул очень нервирует вероятность, при которой Трамп и Ким договорятся о чем-то. Потому что, на самом деле вероятность этих переговоров близка к нулю», — предположил эксперт в разговоре с RTVI.

По словам корееведа, в лучшем случае, «если президент США и лидер Северной Кореи окажутся вместе на каком-то мероприятии, они пожмут друг другу руки, скажут «привет» и поговорят о погоде».

Денуклеаризация не на повестке дня

Трамп сделал особый акцент на ядерном арсенале Пхеньяна, однако по последним оценкам Южной Кореи, ее сосед располагает 80-120 ядерными боеголовками, а не 57, как отметил президент США. Как признались в южнокорейском Минобороны, точное число назвать «довольно сложно».

В свой первый президентский срок Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном — один раз в 2018 году и дважды — в 2019-м. Тогда переговоры о денуклеаризации завершились ничем, так как Вашингтон и Пхеньян не смогли договориться об условиях демонтажа ядерной инфраструктуры КНДР.

«Для эффективных переговоров должна быть какая-то цель. А подобной цели я не вижу. Денуклеаризацию и вообще весь ядерный вопрос, который важен для американской стороны, Северная Корея из повестки вынесла и прямо сказала, что если американцы собираются это обсуждать, то северяне с ними не разговаривают», — напомнил Константин Асмолов.

По словам эксперта, за прошедшие почти 10 лет позиции КНДР «очень выросли», потому что укрепился ядерный щит и в целом улучшилось качество жизни. К тому же в 2024 году Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который «окончательно вывел за скобки» любые варианты силового давления на Пхеньян.

«Что касается санкций, то здесь будут подпирать Москва и Пекин. К тому же история, когда Север сел на самоизоляцию, показала: даже полная изоляция страну не убивает. С «пряниками» у Трампа тоже проблема, потому что пряники малого размера упираются в вопрос, что Трамп может дать Киму из того, что ему не дадут [президент России Владимир Путин] Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин», — добавил кореевед.

Кроме того, снять санкции Трампу не позволят «глубинное государство и общественное мнение», поскольку в массовом американском сознании Северная Корея — еще большее зло, чем Иран, подчеркнул Константин Асмолов.