На минувших выходных военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Весёлое. Прямо сейчас продолжаются активные бои за населенный пункт Надия. Кроме того, российские военнослужащие, выбив ВСУ из Новогришина, отрезают противника от Доброполья. Немалый вклад в оперативный успех российских штурмовиков вносят военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса С-300В4 зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр».

С военнослужащими, которые выполняют задачи по противовоздушной обороне на Добропольском направлении, обеспечивая прикрытие позиций российских войск и объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения противника, встретился корреспондент RTVI.

«Во время очередного боевого дежурства одним из расчетов были обнаружены воздушные цели, следовавшие в сторону позиций наших войск. Оценив траекторию и скорость полета, военнослужащие произвели пуски зенитных управляемых ракет. В результате точного наведения все цели были уничтожены в воздухе, не достигнув рубежа поражения», — начал наш разговор командир батареи с позывным «Сыч».

Как уточнил офицер, это были управляемые авиационные бомбы (УАБ) и реактивные снаряды, выпущенные из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Комплекс С-300В4 способен поражать высокоскоростные и маневрирующие цели на значительных дальностях, что делает его высокоэффективным средством борьбы с современными угрозами с воздуха. Всего на минувшей неделе на счету расчета ЗРК С-300В4 более 30 аэродинамических целей, из них управляемые авиационные бомбы и их носители», — отмечает офицер.

Он подчеркнул, что профессионализм и боевая выучка военнослужащих зенитного ракетного соединения группировки войск «Центр» позволяют надежно защищать подразделения и объекты от воздушного нападения, ежедневно срывая попытки противника нанести им урон.

Командир также отметил, что комплекс, на котором воюют его подчиненные, хорошо модернизирован.

«Вся система работает как часы. Поражение целей стабильное. Расстояния между дислокацией батарей у нас увеличилось. Тем самым увеличилась площадь покрытия и захвата нами воздушных объектов. Радиоэлектронные помехи комплексу не страшны. Поэтому уничтожаем мы воздушные цели самого широкого спектра, начиная от дронов, заканчивая ракетами HIMARS», — отметил специалист.

Говоря об обеспечении безопасности, он уточнил, что зенитчиков прикрывают мобильные огневые группы, которые сопровождают каждый комплекс.

«Помимо этого, в контексте обеспечения безопасности активно взаимодействуем с другими подразделениями. Они прикрывают нас, мы их. Все зависит от обстановки и конкретной ситуации. Противник бьет по нашему переднему краю все больше и сильнее. Но это ему максимально не даем делать», — заверил «Сыч».

Начальник одного из расчетов с позывным «Терис» отметил, что в последнее время ему с подчиненными приходится сбивать большое количество аэродинамических целей.

«Я работаю на этом комплексе уже десять лет. Комплекс высочайшего уровня и эффективности. У нас каждый пуск — это подбитая цель», — уверенно говорит он.

Его заместитель с позывным «Кит» обратил внимание на то, что сейчас зенитчики часто сбивают ракеты HIMARS.

«Кроме того, наши клиенты — это самолеты и авиационные бомбы. Лично моя задача — зафиксировать цель на экране монитора и доложить. Стабильно меняем радиочастоты для того, чтобы не дать противнику нас перехитрить. Самая „жирная“ цель — это самолеты. Они в момент, когда мы их захватываем, начинают маневрировать, ускоряться, снижаться. В общем, всячески стараются от нас уйти. Поэтому и уничтожить как непросто, так и приятно. У нас машина мощная и умная. Шансов ускользнуть почти нет. Хотя стараться приходится нам для этого прилично», — подытожил офицер.