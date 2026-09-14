13 сентября на Украине был убит Хаважи Хасанович Амаев* — чеченский полевой командир, воевавший на стороне ВСУ. Судя по фотографиям, разошедшимся в сети, Амаева нанесли несколько ударов ножом в живот — он не успел даже выпустить из руки курительную трубку. Сотрудники скорой нашли тело на кухне квартиры около холодильника в луже крови. По подозрению в убийстве задержан гражданин Украины, мотив пока не установлен.

Кто такой Амаев

Хаважи Амаеву было 46 лет. Он родился 2 января 1980 года в поселении Зумсой в Итум-Калинском районе Чечни — отсюда и его основной позывной «Зумсо» (также использовал позывные «Абу-Дауд», «Абу-Таур» и «Зумсо Шишани»).

По этническому происхождению — чеченец из тайпа Зумсой. С 2003 года участвовал во Второй чеченской войне в составе западного фронта под командованием Доку Умарова**, впоследствии возглавил юго-западный фронт вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ)***. С 2006 года находился в федеральном розыске в России.

В интервью украинским СМИ Амаев рассказывал о своем первом бое в 2003 году — тогда, по его словам, командир Доку Умаров поручил ему быть гранатометчиком в отряде, который должен был устроить засаду на российских военнослужащих. Амаев никогда не стрелял из гранатомета, но утверждал, что ему удалось подбить российский бронетранспортер. «Я выстрелил дважды. Оба снаряда попали в люк, почти в десятку», — вспоминал он.

Когда чеченские сепаратисты проиграли вооруженную борьбу в Чечне, Амаев перебрался в Грузию, а затем через Турцию в Сирию, где воевал на стороне противников президента Башара Асада и стал амиром бригады «Катаиб Ибад ар-Рахман»***. В 2014 году, после взятия города Кассаб, он записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, предупредив, что планирует вернуться на родину и продолжить борьбу.

Попасть в Россию Амаеву не удалось. Морем он выбрался из Сирии и был задержан греческими пограничниками. За нелегальное пересечение границы он отбыл два года в греческой тюрьме, объявлял десятидневную голодовку в знак протеста против возможной экстрадиции в Россию (РФ объявила в розыск через Интерпол). Экстрадиция не состоялась, в дело вмешались европейские правозащитные организации. В 2016 году, когда часть его семьи уже находилась в Польше, его передали по запросу польской стороны. Позже он получил в Польше статус беженца. Мать и братья Амаева покинули Чечню в 2007 году. Его жена, до этого три года проведшая вместе с ним в горных отрядах, выехала из России в 2010 году. Сегодня, по словам самого Амаева, его родственники живут в Германии.

СВО

С марта 2022 года Амаев — участник боевых действий на стороне Украины. Сначала он вступил в украинский батальон имени Шейха Мансура, затем перешел в Отдельный батальон особого назначения ВС ЧРИ*** (ОБОН), структурно входящий в Иностранный легион территориальной обороны Украины (ГУР МОУ).

Участвовал в боях под Киевом, у Великодымерской поселковой общины, а также в ДНР и Херсонской области. В конце августа 2022 года был назначен заместителем командира ОБОН, имел звание полковника.

В 2024 году в украинских профильных пабликах сообщалось, что «Зумсо» занимается формированием отдельной группы для проведения разведывательных и диверсионных операций. В марте того же года группа чеченских боевиков во главе с Абдул-Хакимом аш-Шишани (Рустамом Ажиевым*) — заместителем Амаева по ОБОН — приняла участие в диверсионной операции ГУР Украины в Белгородской области. Об этом со ссылкой на видео боевиков сообщал RTVI.

Подразделение Амаева также связывали с действиями на границе в период вторжения ВСУ в Курскую область, но подтверждений этого опубликовано не было.

Новое уголовное дело в России

В октябре 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении чеченцев, воюющих на стороне ВСУ, заявив, что те «проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности». Одним из этих чеченцев был Хаважи Амаев. Также в отношении него следственные органы Чеченской Республики возбудили дело по статье 275 УК РФ («государственная измена») — по версии следствия, основанием стало его участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ и прохождение соответствующей подготовки.

МИД России в одном из докладов заявлял, что чеченский батальон особого назначения был создан 31 июля 2022 года экс-премьером самопровозглашенного правительства ЧРИ*** Ахмедом Закаевым* и в нем на стороне Украины воюют «радикальные исламисты из террористических организаций, запрещенных в России».

Реакция

В 2022 году глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале объявил, что готов заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении чеченских командиров украинских батальонов ГУР. В аудиосообщении, опубликованном 26 апреля, он также утверждал, что во время боев за Мариуполь бойцы «Ахмат» пытались задержать одного из полевых командиров чеченских формирований и обнаружили его документы.

«Он сбежал как курица, говорят, на нем было синее платье», — заявил Кадыров.

Кого имел в виду Кадыров, неизвестно, но Амаев действительно участвовал в боях за Мариуполь и покинул город до того, как основные украинские формирования были окружены на заводе Ильича и «Азовстали».

Резко об Амаеве высказывались и российские телеграм-каналы. Так, медиагруппа «Спецназ России» называла его «наемником» и утверждала, что за ним тянется «кровавый след» из убитых российских и сирийских военных, а его статус беженца в Польше назвала «плевком в здравый смысл».



Закаев пока не прокомментировал убийство своего соратника. В официальном паблике батальона им. Шейха Мансура был выложен некролог о «Зумсо».

Если смерть Амаева не очередная инсценировка ГУР (как в случае с Денисом Капустиным*), то он будет седьмым российским чеченцем, который погиб в рядах ВСУ (по данным портала Lostarmour).

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

**внесен в список международных террористов

***террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ