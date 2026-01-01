Главное управление разведки (ГУР) Украины официально опровергло гибель командира «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина. Ведомство заявило 1 января, что в рамках спецоперации, смерть боевика была инсценирована чтобы сорвать реальное покушение на его жизнь.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка выявила план российских спецслужб по ликвидации Капустина, на которую было якобы выделено 500 тысяч долларов. В рамках контроперации была инсценирована гибель командира РДК, что, по утверждению ГУР, позволило спасти его жизнь и выявить агентов. Полученные деньги, как заявили в ведомстве, теперь будут направлены на усиление украинских спецподразделений.

Чтобы подтвердить, что Капустин жив, ГУР опубликовало видеообращение, в котором глава корпуса докладывает Буданову о готовности продолжать выполнение боевых задач.

В России «Русский добровольческий корпус» признан террористической организацией. Неонацист Денис Капустин был заочно приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы по обвинению в государственной измене и терроризме. Информация о его смерти появилась 27 декабря. РДК* тогда заявило, что Капустин погиб в Запорожской области «во время выполнения боевой задачи».

* организация признана террористической и запрещена в России