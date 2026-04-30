Балашихинский городской суд Подмосковья передал в Лефортовский районный суд Москвы иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве. Об этом сообщает 360.ru.

Речь идет о гражданском деле по исковому заявлению Долиной о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Оно было направлено из подмосковного суда в столичный по подсудности, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области. Основанием стало вступившее в силу решение Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года, которым четвре ответчика — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа — были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. За Долиной признали право на возмещение причиненного ущерба. Изначально сумма исковых требований составляла около 176 млн рублей, однако позднее ее снизили до 114 млн рублей.

Приговор по делу о хищении недвижимости Долиной был вынесен в ноябре 2025 года. Курьер Анжела Цырульникова, которая непосредственно забирала деньги у певицы, получила семь лет колонии со штрафом 1 млн рублей. В феврале 2026-го Московский областной суд ужесточил наказание, увеличив срок на три месяца.

Другие фигуранты — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет с выплатой штрафа в размере 900 тыс. рублей.

После вынесения этих приговоров у Долиной появилась возможность подать к осужденным гражданские иски о возмещении причиненного ими ущерба.