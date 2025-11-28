Балашихинский городской суд 28 ноября вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Четверо обвиняемых получили сроки от четырех до семи лет колонии, им также назначили штрафы. Иск Долиной на 175 млн рублей судья выделил в отдельное производство, которое будет рассматриваться в рамках гражданского процесса.

«Квартиру возвратить»

Десятки представителей СМИ собрались Балашихинском городском суде, чтобы выслушать приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Из-за большого ажиотажа, вызванного процессом, на заседание, которое началось с задержкой на три часа, попасть смогли не все журналисты.

На скамье подсудимых в зале суда в специальном «аквариуме» оказались четверо обвиняемых. Среди них двое ранее судимых за вымогательства и кражи уроженцев республики Марий-Эл 28-летний Артур Каменецкий и 43-летний Дмитрий Леонтьев, а также 53-летняя жительница Кирова Анжела Цырульникова и 20-летний Андрей Основа из города Тольятти.

Оглашение приговора заняло около получаса, в течение которого подсудимые скрывали лица от телекамер за медицинскими масками. Решением суда рецидивисты Леонтьев и Каменецкий получили по семь лет колонии особого и строгого режима соответственно. Цырульникову также приговорили к семи годам лишения свободы, а самый молодой фигурант дела Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима. Помимо основного наказания суд назначил подсудимым штрафы в размере 900 тыс. рублей каждому.

Важным моментом также стало решение судьи Евгения Паршина о переводе рассмотрения гражданского иска Ларисы Долиной на сумму свыше 175 миллионов рублей в отдельное производство. Это означает, что вопрос возмещения ущерба будет решаться в рамках самостоятельного гражданского процесса.

В то же время суд удовлетворил требования двух других потерпевших — пенсионерок Галины Кукушкиной и Валентины Шулик, которые, по версии следствия, также пострадали от действий мошенников. Цырульникова будет обязана возместить им 2,7 миллиона и 9,4 миллиона рублей соответственно.Помимо этого, суд также постановил снять арест с квартиры Долиной, числившейся среди вещественных доказательств.

— Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности, — заявил Евгений Паршин.

«Отблагодарили на 10 тыс. рублей»

Присутствовавшая на заседании представительница Долиной воздержалась от комментариев. Однако адвокат Андрея Основы, Асим Алыев, представил подробную позицию. Юрист настаивает, что его доверитель не был осведомлен о преступном характере схемы, а лишь оформил на себя карту, через которую проходили похищенные средства. Несмотря на снятие наличных, адвокат утверждает, что Основа не воспользовался ими, а передал злоумышленникам.

По словам Алыева, с просьбой о регистрации карты на свое имя к Основе обратился его знакомый, который заверил его, что «ничего криминального происходить не будет», а карта будет использоваться для неких операций с криптовалютой. Позже за оказанные услуги Андрея Основу «по-дружески отблагодарили на 10 тыс. рублей». Адвокат охарактеризовал своего подзащитного, как добропорядочного гражданина, который наравне с потерпевшими стал жертвой мошенников.

— Организаторы этой аферы явно находятся за пределами России, мы очень надеемся, что их найдут и привлекут к уголовной ответственности, — заявил юрист, отметив, что будет обжаловать приговор.

Дропы и «эффект Долиной»

По версии обвинения, фигуранты дела, рассмотренного Балашихинским судом были так называемыми «дропами», входили в организованную преступную группу мошенников и занимались обналичиванием похищенных средств. В свою очередь неустановленные следствием исполнители занимались обзвоном жертв, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и убеждали проводить операции с денежными средствами, переводя их на «безопасные счета».

Среди жертв этой мошеннической схемы оказалась и Лариса Долина. Уголовное дело вызвало большой резонанс не только из-за личности певицы, но и из-за участившихся осенью этого года случаев признания сделок по недвижимости недействительными. Так, находившаяся под влиянием мошенников на момент сделки певица смогла вернуть себе проданную квартиру через суд, но деньги покупателю возвращены не были. Накануне второй кассационный суд рассмотрел в закрытом заседании жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице.

Станислав Кучушев