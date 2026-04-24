Решение ВС РФ по «схеме Долиной» не стало прецедентным: продавцы квартир по-прежнему возвращают себе квартиры через суд — только оспаривают сделки теперь под другим предлогом. От этого пострадали тысячи покупателей по всей стране, утверждают «Известия».

До «кейса Долиной» иски об аннулировании продажи квартир подавались по ст. 178 ГК — о «существенном заблуждении» продавца при совершении сделки. Теперь, по данным газеты, используется ст. 177 ГК — о неспособности осознать последствия своих действий из-за мошенников, стресса или медикаментов.

Вопреки позиции ВС, суды часто довольствуются внесудебной справкой от какого-то психолога, вместо того чтобы отправить передумавшего продавца квартиры на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.

Возникает замкнутый круг: чтобы покупатель мог доказать в суде злой умысел продавца, полиция должна провести оперативно-розыскные мероприятия, но она отказывается это делать без судебного решения

«Прокуратура перенаправляет обращения в полицию, полиция — в суд, суд — обратно в прокуратуру. Пока длится этот межведомственный документооборот, семьи с малолетними детьми вынуждены жить в хостелах», — пишут «Известия».

Пострадавшие от оспаривания сделок объединились в инициативную группу под руководством Нино Цитлидзе, которая из-за «схемы Долиной» лишилась ипотечной квартиры. По ее словам, в российских судах сейчас тысячи таких дел.

«Кто-то эту схему уже использует как надежный способ сохранения денег и недвижимости: нужно немного подождать, потянуть время в судах — и все. Это спланированная преступная схема. Нас обманули. Нас выкинули на улицу через суды», — возмущается Цитлидзе.

Теоретически после судебного аннулирования сделки покупатель должен получить назад деньги за квартиру — но этого не происходит, констатируют опрошенные «Известиями» эксперты.

«Суд возвращает квартиру продавцу, обязывая вернуть деньги, но продавец к этому моменту — банкрот. Формальная реституция дискредитирует правосудие», — пояснил исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров.

Именно так произошло с Нино Цитлидзе, которая купила квартиру в ипотеку, лишилась ее по «схеме Долиной», деньги назад не получила и при этом продолжает выплачивать кредит.

Есть несколько инициатив по решению этой проблемы. Так, депутат Госдумы Алексей Чепа предложил, чтобы желающий вернуть проданную квартиру истец до начала разбирательства вносил ее стоимость на судебный депозит — в таком случае будет гарантия, что покупатель получит свои деньги обратно. Но этот законопроект получил отрицательный отзыв.

Другая инициатива предусматривает запрет возврата квартиры продавцу, если покупатель «не знал и не мог знать» о сомнительных обстоятельствах сделки. Соавтор инициативы адвокат Игорь Баранов отмечает, что предлагаемые поправки в ст. 179 ГК РФ — по сути правовая позиция из разъяснений Верховного суда от 2015 года, которая «на практике применяется непоследовательно».

Фонд поддержки пострадавших от преступлений предлагает отчислять 0,1% от каждой сделки, взносов участников рынка и штрафов в специальный госфонд для компенсаций ущерба «любой добросовестной стороне», пострадавшей от мошенников.