Балашихинский городской суд приговорил Андрея Основу, Артура Каменецкого, Анжелу Цырульникову и Дмитрия Леонтьева, признанных виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с квартирой певицы Ларисы Долиной, к срокам от четырех до семи лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Суд назначил им следующие сроки:

Анжела Цырульникова — семь лет свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей

Дмитрий Леонтьев — семь лет лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Артур Каменецкий — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Андрей Основа — четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Следствие утверждает, что все четверо входили в преступную группу «дропов» и подменяли телефонные номера, чтобы под видом сотрудников силовых органов, банков и госструктур вымогать у жертв денежные средства для последующего их обналичивания.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Злоумышленники обманывали граждан, говоря им о якобы совершенных «мошеннических атаках» на их счета и имущество. Затем жертв принуждали направить крупную сумму средств на подконтрольные счета и провести сделку по отчуждению недвижимости.

В числе прочих они обманули и российскую певицу Ларису Долину, убедив ее перевести деньги на «безопасные счета», а потом продать свою квартиру стоимостью более 130 млн рублей.

Выполнив все требования злоумышленников, пострадавшая передала Цырульниковой часть своих наличных средств, а остальные деньги отправила на подконтрольные мошенникам счета. По оценкам прокуратуры, общий ущерб превышает 317,6 млн рублей.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», Цырульникова сама стала жертвой мошенников — они представились сотрудниками ФСБ и предложили встретиться с Долиной и забрать у нее сумку «в качестве подарка ко дню рождения». В сумке были наличные, которые Долина получила за продажу квартиры.

Остальные фигуранты дела, по данным канала, были уверены в том, что занимаются «процессингом криптовалютных операций», а на самом деле обналичивали средства, которые Долина переводила на якобы безопасный счет. При этом в прокуратуре, как утверждает канал «Осторожно, новости», признали, что основную часть работы выполнили телефонные мошенники за границей.

Цырульникова причастна еще к трем эпизодам в отношении двух женщин из Одинцово и Балашихи, которых она обманула 2,7 млн рублей и 9,4 млн рублей соответственно. После того, как у последней попытались выманить еще 4,5 млн рублей, она обратилась в правоохранительные органы, что и привело к задержанию Цырульниковой в июле 2024 года.

Как Долина стала жертвой мошенников

Сама Долина рассказала о том, что стала жертвой мошенников, в августе 2024 года. В материалах суда говорится, что злоумышленники связались с певицей через Telegram, представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

«Под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий» они потребовали перевести средства на счета, а затем продать свою квартиру стоимостью более 130 млн рублей. С апреля по июль того же года Долина отдала мошенникам 180 млн рублей — переводами и наличными.

Новой собственницей недвижимости певицы стала Полина Лурье, которую назвали преподавательницей английского и «матерью-одиночкой». По ее словам, никакого отношения к сделке она не имеет, а также не знает, как ее имя оказалось в договоре о задатке в 1 млн рублей на элитную недвижимость.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы постановил вернуть Долиной квартиру, а также отклонил встречный иск Лурье. В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность решения. Уже в ноябре суд подтвердил дееспособность Долиной в момент продажи квартиры, однако установил, что певица находилась в состоянии, при котором не осознавала значимость своих действий. В связи с этим сделку признали недействительной.