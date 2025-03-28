Хамовнический суд Москвы постановил вернуть народной артистке России Ларисе Долиной квартиру, расположенную в центре столицы, сообщает пресс-служба инстанции. Певица потеряла недвижимость под воздействием мошенников.

«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, суд отклонил встречный иск покупательницы квартиры Полины Лурье, которая считала себя законно собственницей и требовала выселить артистку.

Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Телеграм-канал Mash писал, что в апреле певице якобы позвонили «спецслужбы» и предупредили, что квартирой в Хамовниках интересуются злоумышленники. По версии Mash, Долину убедили фиктивно продать жилье и перевести деньги «на безопасный счет».

Покупатели на квартиру нашлись через риелторское агентство «Львов эстейт», утверждал канал. В мае Долина якобы получила задаток, после чего в офисе агентства была заключена сделка.

В результате Долина положила на счет мошенников в общей сложности 180 млн рублей, включая сбережения в размере 68 млн рублей. После того, как певица продала свою квартиру, недвижимость приобрела Полина Лурье.

По словам Полины Лурье, которая работает преподавательницей английского языка, она не имела никакого отношения к сделке и не представляет себе, как ее имя могло оказаться в тексте договора о задатке в миллион рублей. Женщина и ее супруг, работающий в научно-исследовательской компании, рассказали, что с ними никто не связывался по поводу покупки — ни сотрудники полиции, ни представители Долиной.

В августе 2024 года певица подала иск об оспаривании сделки, обвинив покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении». В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск, потребовав выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой.

По уголовному дело о мошенничестве были задержаны трое подозреваемых — Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В январе суд обязал их вернуть Долиной 69 млн рублей.