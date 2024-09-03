Полина Лурье, ставшая жертвой мошеннической схемы при покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной, обратилась в суд с встречным иском к артистке. Информация об этом была опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции.

В иске указаны ответчики, среди которых, помимо Ларисы Долиной, значатся ее представители. Дело было квалифицировано как «иные жилищные споры» и зарегистрировано в суде 28 августа. Первое заседание по делу назначено на 13 сентября, будет проведена беседа по иску.

Ранее Лариса Долина обвинила покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении», пишет Mash. Сама певица выставила квартиру на продажу в мае, покупателей удалось привлечь через риелторское агентство «Львов эстейт». Певица якобы получила задаток за квартиру, после чего в офисе агентства была заключена сделка. Вырученные средства певица перевела на «безопасный счет». Всего, по оценке Mash, Долина положила на счет 180 млн рублей, включая сбережения в размере 68 млн рублей.

По словам Полины Лурье, которая работает преподавательницей английского языка, она не имела никакого отношения к сделке и не представляет себе, как ее имя могло оказаться в тексте договора о задатке в миллион рублей. Женщина и ее супруг, работающий в научно-исследовательской компании, рассказали, что с ними никто не связывался по поводу покупки — ни сотрудники полиции, ни представители Долиной.

Утром 13 августа, четверо неизвестных пришли в жилой комплекс, где находится квартира Долиной, и представились ее новыми владельцами. Один из них показал «иностранный паспорт на английском», других документов прибывшие не предъявили.

Охрана не пустила этих людей, управляющий ЖК заявил, что квартира по-прежнему принадлежит певице. По данным канала, были задержаны пятеро человек.

Вечером того же дня столичные полицейские задержали и арестовали 53-летнюю тренера по пилатесу и стретчингу Анжелу Цырульникову по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она оказалась курьером, которая забирала у Долиной наличные деньги.

Цырульникова была арестована в Балашихе. По словам ее мужа, в последнее время женщина вела себя «странно», но в целом он охарактеризовал ее как «хорошего человека», который никогда не занимался мошеннической деятельностью. Мужчина также подчеркнул, что у Цырульниковой не было никаких связей с Украиной. По данным ТАСС, Цырульникова может быть причастна к другим хищениям.