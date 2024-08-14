Мошенники, которые обманули народную артистку России Ларису Долину, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию, рассказал представитель певицы Сергей Пудовкин в эфире «Первого канала».

«Конечно, Лариса Александровна [Долина] не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — пояснил Пудовкин.

Накануне Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы: певицу признали потерпевшей по уголовному делу, а на ее квартиру в Москве наложили арест. По данным телеграм-канала Mash, в апреле артистке якобы позвонили «спецслужбы» и предупредили, что ее квартирой в районе Хамовники интересуются мошенники. Mash утверждает, что Долину убедили фиктивно продать жилье.

В мае певица выставила квартиру на продажу — покупатели нашлись через риелторское агентство «Львов эстейт», пишет Mash. Долина якобы получила задаток за квартиру, после чего в офисе агентства была заключена сделка. Вырученные средства певица перевела на «безопасный счет». Всего, по оценке Mash, Долина положила на счет 180 млн рублей, включая сбережения в размере 68 млн рублей.

Утром 13 августа, по данным «112», четверо неизвестных пришли в жилой комплекс, где находится квартира Долиной, и представились ее новыми владельцами. Один из них показал «иностранный паспорт на английском», пишет телеграм-канал. Других документов прибывшие не предъявили.

Охрана не пустила этих людей, управляющий ЖК заявил, что квартира по-прежнему принадлежит певице, сообщает Shot со ссылкой на источник. По данным канала, задержаны пятеро человек.

Вечером того же дня столичные полицейские задержали и арестовали 53-летнюю Анжелу Цырульникову по делу о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом более 200 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она оказалась курьером, которая забирала у Долиной наличные деньги.

Телеграм-канал Shot пишет, что Цырульникову арестовали в Балашихе. Она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Муж Цырульниковой рассказал каналу, что в последнее время она вела себя «странно», но охарактеризовал ее как «хорошего человека», который подобным никогда не занимался. Он также подчеркнул, что у женщины не было никаких связей с Украиной.

ТАСС пишет, что Цырульникова может быть причастна к другим хищениям. Следователи изучают содержимое ее телефона, переписки в соцсетях и допрашивают свидетелей.