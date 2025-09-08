Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной квартиры, которая была продана из-за действий мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

В марте Хамовнический суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению столичной квартиры на сумму более 100 млн рублей. В удовлетворении встречных требований ответчице было отказано.

8 сентября Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел жалобу Лурье на признание недействительной сделку купли-продажи недвижимости. Процесс в таком формате попросила провести представитель Долиной, сославшись на то, что в открытом заседании могут быть разглашены сведения о частной жизни певицы, передает РИА Новости.

«Решение первой инстанции по иску Долиной к Лурье оставлено без изменения», — сообщили в суде.

Долина отдала мошенникам 180 млн рублей

Лариса Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Mash писал, что в апреле певице якобы позвонили «спецслужбы» и предупредили, что квартирой в Хамовниках интересуются злоумышленники. По версии телеграм-канала, артистку убедили фиктивно продать квартиру и перевести деньги на «безопасный счет».

В результате Долина перевела мошенникам 180 млн рублей, включая сбережения на сумму 68 млн рублей. Новой собственницей квартиры стала Полина Лурье — преподавательница английского языка. Источник ТАСС называл ее «матерью-одиночкой».

Сама Лурье утверждала, что никакого отношения к сделке не имела и не понимает, как ее имя могло оказаться в тексте договора о задатке в миллион рублей. По словам женщины, по поводу покупки квартиры с ней никто не связывался — ни сотрудники полиции, ни представители Долиной.

В августе 2024 года певица подала иск об оспаривании сделки, обвинив покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении». В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск, потребовав выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой.

По уголовному дело о мошенничестве были задержаны Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В январе суд обязал их вернуть Долиной 69 млн рублей.