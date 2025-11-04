При продаже своей московской квартиры народная артистка России Лариса Долина действовала по указанию мошенников и находилась в состоянии, из-за которого не могла осознавать значение этих своих действий. К такому выводу пришел суд, вернувший певице жилье по ее иску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Агентство цитирует документ, в котором говорится, что при заключении договоров — предварительного и непосредственно о купле-продаже недвижимости — истица находилась «под влиянием заблуждения», не утратив при этом дееспособность.

В результате суд, сославшись на Гражданский кодекс (ГК), признал сделку недействительной, поскольку она была совершена лицом «хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими».

В решении суда также указано, что в соответствии с российским законодательством сделка может быть признана недействительной, если совершивший ее гражданин пребывал в «настолько существенном» заблуждении, что при понимании истинного положения дел не стал бы подписывать бумаги.

В соответствии с ГК РФ, в таких случаях истец, по требованию которого суд признал сделку недействительной, должен выплатить другой стороне компенсацию понесенного ею реального ущерба. Это возмещение не предусмотрено в тех случаях, когда эта вторая сторона была осведомлена — или должна была знать — о том, что сделка была совершена под влиянием заблуждения.

«Никаких сведений о возмещении ущерба со стороны Долиной покупателю ее квартире Полине Лурье [в решении суда] не содержится», — отмечает ТАСС.

Знакомый с материалами дела собеседник агентства рассказал, что покупательнице квартиры Долиной 34 года, она мать-одиночка и купила квартиру Долиной приблизительно за 112 млн рублей. Когда по заявлению певицы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жилье арестовали. Лурье обратилась в суд со встречным иском, он был зарегистрирован 28 августа.

О том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, позвонивших ей с украинской территории под видом «сотрудников спецслужб», СМИ сообщили в середине августа 2024 года. По их данным, в период с апреля по июнь злоумышленники регулярно связывались с певицей, уговаривая ее перевести накопления на «безопасный счет» для защиты денег от хищения, причем использовали для обмана нейросеть.

В результате артистка поддалась на уговоры и перевела свои сбережения на счета, номера которых ей назвали звонившие. Осознав, что это были преступники, Долина подала заявление в полицию и обратилась в суд с иском о том, чтобы сделку по продаже ее квартиры признали недействительной. Хамовнический суд рассматривал это дело в закрытом режиме и вынес решение в пользу истицы.

По оценке МВД, ущерб от действий мошенников в отношении артистки превысил 200 млн рублей. Расследование уголовного дела об обмане Долиной завершено, его материалы уже переданы в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Почти 15 млн рублей по решению суда в Йошкар-Оле должна выплатить Долиной жительница Казани по фамилии Южанина, через банковскую карту которой мошенники выводили деньги со счетов певицы. Когда началось расследование, владелица карты утверждала, что потеряла ее вместе со смартфоном, но не смогла доказать, что обращалась по этому поводу в банк или полицию.

В ходе следствия Южанина призналась, что передала свою карту неизвестным за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и знала о предстоящем выводе денежных средств. По тому же уголовному делу проходят еще несколько фигурантов. В общей сложности они, согласно решению суда, должны возместить Долиной ущерб на сумму около 54 млн рублей. Недавно стало известно, что один из десяти дропперов, помогавших обналичить украденные у артистки деньги, умер в Москве.