Суд в Йошкар-Оле обязал жительницу Казани Варвару Южанину выплатить 14,9 млн рублей певице Ларисе Долиной по делу о хищении у нее денежных средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы дела.

Суд установил, что злоумышленники использовали банковскую карту Южаниной для вывода средств со счетов Долиной. Ранее жительница Казани заявляла об утрате карт и телефона, однако не предоставила суду доказательства об обращении в полицию или банк.

Позже Южанина призналась, что передала свою карту неизвестным за 10 тыс. рублей. Также женщина знала, что через нее будут выводиться деньги. За неосновательное обогащение с жительницы Казани взыскали 13 млн рублей, еще около 1,9 млн обязали выплатить за пользование чужими денежными средствами.

Помимо Южаниной, по этому делу проходят еще несколько фигурантов. Общая сумма взыскания со всех ответчиков в пользу Долиной составляет около 54 млн рублей.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать квартиру в Хамовниках. Mash писал, что в апреле певице якобы позвонили «спецслужбы» и заявили, что ее недвижимостью в центре Москвы интересуются мошенники. В результате певицу убедили фиктивно продать квартиру и перевести деньги на «безопасный счет».

Долина перевела мошенникам 180 млн рублей, в том числе сбережения на сумму 68 млн рублей. Новой собственницей квартиры стала Полина Лурье. Она утверждала, что отношения к сделке не имеет, по поводу покупки квартиры с ней якобы не связывались ни сотрудники полиции, ни представители Долиной.

В августе 2024-го певица подала иск об оспаривании сделки, обвинив покупательницу своей квартиры в наивности, неосмотрительности и «постоянном давлении». В сентябре Лурье направила в суд встречный иск.

Весной 2025-го Хамовнический суд удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье, сделку по отчуждению столичной квартиры признали недействительной. Осенью Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда.

В последние месяцы российские звезды и инфлюенсеры нередко становятся жертвами мошенников. В сентябре дочь основателя «Хора Турецкого» — Эммануэль Турецкая — передала мошенникам 1,5 млн личных сбережений и $11 тыс. (около 900 тыс. рублей) из семейного сейфа.

В своих соцсетях девушка рассказала, что 18 сентября ей позвонили злоумышленники — они предупредили, что к ней едет доставка и попросили назвать код. Эммануэль Турецкая согласилась это сделать, после чего ей пришло еще несколько сообщений от мошенников. К одному из них была приложена копия фальшивой доверенности, в которой указано, что она якобы «доверила все свои счета некому экстремисту из Украины».

Позднее на связь с девушкой вышли аферисты, которые представились следователем и представителем Росфинмониторинга. Дочь Турецкого «допрашивали, <…> угрожали, <…> пугали уголовной ответственностью, <…> [и говорили о том, что] лишение свободы грозит <…> семье [Турецкой]».

В результате Эммануэль Турецкую вынудили изъять все деньги в доме, где якобы должны были провести обыски, и передать их курьеру. Сообщать кому-либо о произошедшем ей запретили.

«Мне запрещали выходить из дома, я была с ними на связи 24 часа в сутки. Меня заставили на камеру делать обыск моего дома, втайне пытаться узнавать информацию, где еще есть недвижимость, где могут лежать деньги. <…> Я при этом уверена, что все делаю на благо семьи», — рассказала девушка.

Она призналась, что спустя несколько дней не выдержала давления и «в обморочном состоянии» рассказала обо всем, что произошло, своему молодому человеку. Он сразу понял, что девушку обманули мошенники и посоветовал ей написать заявление в полицию.

Отец Эммануэль Турецкой певец Михаил Турецкий назвал произошедшее гипнозом и «серьезной работой группы людей».