В Госдуме 20 ноября планируют обсудить защиту прав добросовестных покупателей при аннулировании сделок с недвижимостью, рассказала RTVI замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали о различных схемах купли-продажи жилья, когда россияне лишаются купленного жилья и остаются без денег, а суды встают на сторону продавцов.

«Мы планируем 20 ноября провести обсуждение проблем, связанных с покупкой и продажей недвижимости, — есть огромное количество предложений. Но самое главное — у нас есть вопрос к судебным решениям, потому что и по Гражданскому кодексу, если сделка признается недействительной, продавец должен вернуть средства», — рассказала Разворотнева.

Депутат отметила, что если покупатель признан добросовестным, то он подает в суд на мошенников, которые «фактически эти деньги [у него] умыкнули». Если ему это не удается, то тогда «государство в лице Росреестра обязано компенсировать затраты», пояснила Разворотнева.

«Но, во-первых, почему-то это не везде работает. Во-вторых, много неопределенностей: непонятно, какую сумму компенсируют, то ли сумму по кадастровой стоимости помещения, то ли какую. Кроме того, от момента подачи этого иска до получения денег проходит довольно много времени, а людей, которые купили жилье, добросовестных приобретателей квартиры, выгоняют по решению суда», — уточнила она.

Среди предложений, которые могут быть подняты во время обсуждения, — введение видеофиксации сделок и создание чек-листа с подписью в присутствии нотариуса.

«Надо четко разделять невменяемость и действия под влиянием мошенников, надо вводить ответственность за имитацию — есть огромное количество предложений. Мы также хотим посмотреть законодательство для риелторов, чтобы на рынке работали квалифицированные специалисты, проверяли и стоимость квартиры, и все по всей цепочке», — добавила собеседница RTVI.

В обсуждении, по ее словам, примут участие правоохранители, представители исполнительной власти и профильные комитеты Госдумы.

О мошеннических схемах с пенсионерами и «кейсе Долиной»

31 октября Baza сообщила, что суд впервые признал вменяемой пенсионерку, которая продала квартиру, но потом отказалась съезжать, заявив, что действовала по указке мошенников.

Как пишет телеграм-канал, жилье продали за 3 млн рублей, а покупательница «подстраховалась со всех сторон»: она заказала юридическую проверку квартиры и провела сделку через банк и МФЦ. Однако как только 65-летняя хозяйка квартиры получила деньги, то «дала заднюю» и подала иск о признании сделки недействительной, заявив, что попала под влияние мошенников.

Суд признал, что пенсионерка вменяема и потребовал вернуть деньги, оставив при этом квартиру прежней хозяйке.

«Но денег у бабушки нет. Так что девушка осталась ни с чем: без жилья, без трех миллионов рублей и с тремя потребительскими кредитами, взятыми на покупку злополучной квартиры», — пишет Baza.

30 октября телеграм-канал сообщил о еще одном схожем случае: беременная москвичка год не может попасть в квартиру, которую купила за 9 млн у пенсионерки, потому что та сначала забарикадировалась, а потом потребовала признать сделку недействительной.

27 октября RT опубликовал материал, в котором приводилось несколько случаев, когда пенсионеры продавали квартиры, а потом отказывались признавать сделку законной, утверждая, что действовали под влиянием аферистов.

Глава комитета Российской гильдии риелторов по межрегиональным сделкам Екатерина Никитина заявила RT, что суды чаще всего в этих случаях встают на сторону владельцев жилья, так как считают, что «покупатель должен был проявить максимальную бдительность при проверке контрагента».

Многие эксперты считают, что суды принимают такие решения из-за так называемого «кейса Долиной».

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 млн рублей и квартиру. Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, убедили артистку, что нужно срочно перевести деньги и продать жилье, чтобы якобы предотвратить мошенничество.

Квартира в итоге была оформлена на преподавательницу английского Полину Лурье, которая утверждала, что не имеет отношения к сделке и не понимает, как оказалась владелицей элитной недвижимости. В марте 2025 года Хамовнический суд признал сделку недействительной. По уголовному дело о мошенничестве были задержаны Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. В январе суд обязал их вернуть Долиной 69 млн рублей.