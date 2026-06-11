В России в мае больше всего подорожал отдых на Черноморском побережье — сразу на 40% по сравнению с апрелем, пишет KP.RU со ссылкой на данные Росстата. Однако в июне туроператоры фиксируют падение спроса на Сочи, из-за чего отели массово предлагают скидки, рассказал изданию вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

«Взлета цен мы не фиксируем. Отели, наоборот, дают скидки. В Сочи в этом году — беспрецедентное количество скидок от отелей, на размещение в апартаментах, квартирах, гостевых домах», — сообщил он.

По словам Горина, в наступившем летнем сезоне в целом не наблюдается резкого роста спроса на внутренний туризм. По всем направлениям прирост в среднем составляет 4%, хотя в 2024 году было 27%.

Наиболее популярными становятся направления, удобные для путешествий из крупных городов без авиаперелета — это, в частности, Карелия, Ленинградская область, уточнил он.

Кроме того, не теряют популярности речные круизы, поскольку россияне стали рассматривать речные суда как один из самых предсказуемых видов транспорта, говорится в статье.

Скачок цен на черноморский отдых в мае Горин объяснил переходом из низкого в высокий сезон, а также майскими праздниками и более низким, чем обычно, спросом на весенние туры на море из-за холодной погоды в этом году.

Если черноморское направление в мае стало самым подорожавшим, то поездка в Беларусь минимально прибавила в стоимости (+0,2%). Слетать в Турцию в мае стало дороже на 6,4%. Почти так же (+6,3%) подросли цены на речные круизы по России.

За путевку в дом отдыха или пансионат в России в мае просили на 5,9% больше, чем в апреле. В диапазоне 5—5,6% изменились цены на поездки в отдельные страны Средней Азии, государства Закавказья и Китай.

От 1% до 2% прибавили в стоимости автобусные экскурсии и экскурсионные туры по России.