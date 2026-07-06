В России существует риск заражения Vibrio vulnificus — бактерией, которую часто называют «плотоядной», однако главная опасность связана не столько с водоемами, сколько с возможной передачей инфекции внутри больниц. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее британское издание Metro написало о растущей угрозе Vibrio в Европе. Эти микроорганизмы встречаются в теплых солоноватых прибрежных водах, а отдельные штаммы, включая Vibrio vulnificus, могут вызывать тяжелые инфекции. В худших случаях заражение приводит к некротическому фасцииту — быстрому разрушению тканей вокруг раны. Если бактерии попадают в кровь, возможно развитие сепсиса; в редких случаях пациентам требуется ампутация.

Эксперты, опрошенные Metro, связывают рост рисков с потеплением морской воды, особенно в районах с пониженной соленостью, а также с загрязнением и увеличением туристической нагрузки. Наиболее опасными зонами они называют устья рек, лагуны и мелководные участки побережья. При этом в материале отмечается, что высокая соленость Средиземного моря долго сдерживала распространение Vibrio vulnificus, однако из-за потепления и изменения солевых режимов ситуация может меняться.

Кондрахин, оценивая вероятность заражения в России, отметил, что она «всегда есть», поскольку людей окружает множество микроорганизмов, способных вырабатывать устойчивость к лечению.

«Наша среда для большинства из них очень даже полезна — они сюда стремятся. Микроорганизмы развились задолго до нас и живут здесь давно», — сказал врач.

По его словам, в российских условиях основной путь распространения Vibrio vulnificus связан не столько с водоемами, сколько с передачей инфекции при различных медицинских манипуляциях внутри лечебных учреждений. Именно в этом Кондрахин видит главную опасность.

Он добавил, что статистики по этому микроорганизму в России сейчас нет. По словам врача, такие случаи могут фиксироваться в узкоспециализированных учреждениях, например в травматологии. Не исключен и завоз инфекции из-за рубежа: больной может попасть в российскую больницу уже после заражения.