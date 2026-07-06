Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что христианские деревни на юге Ливана якобы просили об аннексии, может быть политическим предлогом для расширения израильского контроля над соседними территориями. Такое мнение в беседе с RTVI выразил директор Института нового общества Василий Колташов.

5 июля Нетаньяху заявил, что некоторые христианские населенные пункты в южном Ливане просили Израиль об аннексии, чтобы получить защиту от «Хезболлы».

«Христианские деревни в Ливане — некоторые из них — вообще-то просили быть аннексированными Израилем, потому что мы защищаем их от фанатиков “Хезболлы”, которые хотят их убить», — сказал израильский премьер в программе The Sunday Briefing.

Он добавил, что, по его мнению, защиты Израиля хотят не только христиане, но также «евреи, мусульмане — сунниты, да и немало шиитов», которые хотели бы «освободить Ливан» от «Хезболлы». При этом Нетаньяху не назвал конкретные деревни и не уточнил, когда именно они якобы обращались с такими просьбами.

Мэр христианского населенного пункта Рмейш Ханна аль-Амиль опроверг эти слова. По его словам, сама идея аннексии «абсолютно исключена». Он также напомнил, что не менее 15 христианских населенных пунктов ранее выступили с заявлением, в котором отвергли подобные утверждения и подтвердили свою «верность национальной идентичности» и «привязанность к ливанскому флагу».

The Korea Herald со ссылкой на AFP отмечает, что с начала войны некоторые христианские деревни и села на юге Ливана пережили израильские обстрелы, авиаудары, перемещение жителей и повреждение инфраструктуры. Многие из них, несмотря на израильские приказы об эвакуации, оставались в своих домах, чтобы защитить жилье, церкви и сельхозземли. Израильские военные также предупреждали ряд деревень с христианским большинством через мэров и местных чиновников, чтобы те не допускали появления «чужаков», имея в виду бойцов «Хезболлы».

«США не будут душить Израиль»

Колташов считает, что слова израильского премьера следует рассматривать в контексте политики Израиля в Ливане, секторе Газа и Сирии.

«Израиль и осуществляет постепенный захват Ливана, постепенный захват Газы, постепенный захват кусочков Сирии. Здесь, пожалуй, интересно то, что они вспомнили о христианах, потому что тот же самый Израиль в Газе беспощадно крушил христианские церкви. То есть Израиль — антихристианское государство. Поэтому то, что ливанские христиане о чем-то просят Израиль, — это может быть только политическим поводом для осуществления аннексии. Не более того», — сказал эксперт.

Комментируя возможную связь заявления Нетаньяху с переговорами между Ираном и США, Колташов сказал, что Вашингтон, по его мнению, «внутренне не удовлетворен» итогами конфликта с Тегераном, но одновременно колеблется между несколькими задачами.

С одной стороны, США хотели бы восстановить контроль над ситуацией вокруг Ормузского пролива, с другой — заинтересованы в снижении цен на нефть и в договоренностях с Ираном.

На этом фоне, считает эксперт, Израиль демонстрирует готовность вести самостоятельную игру и не учитывать текущие американские переговоры, договоренности и планы.

«Израиль позволяет себе формально ответить Трампу: “Извини, Дональд, ты можешь вести любые переговоры, мы не против, но мы будем заниматься своими делами, то есть — занимать территории, которые у нас получается занять”. Вот это как раз Израиль и делает в настоящий момент», — пояснил Колташов.

По его словам, у США в такой ситуации остается открытым вопрос, как реагировать на действия Израиля. Единственным действенным шагом он назвал прекращение финансирования Израиля — «закрытие грантов», за счет которых, как утверждает Колташов, у страны есть средства «не только на военные задачи, но и на существование».

Однако, по мнению эксперта, президент США Дональд Трамп на такой шаг пойти не может, несмотря на рост антиизраильских настроений в американском обществе.

Говоря о перспективах ослабления Израиля в регионе, Колташов заявил, что сейчас ему фактически никто не противостоит. Поэтому, по его оценке, ослабление страны может быть связано прежде всего с внутренним социально-психологическим истощением, а не с экономическим давлением со стороны США.

«Экономически Соединенные Штаты не будут душить Израиль», — сказал он.

Отдельно эксперт коснулся роли Ирана. По его словам, Тегеран находится далеко от зоны непосредственного противостояния и сейчас решает собственные задачи. В теории, считает Колташов, Ирану нужно было бы добиться преобладания в Ираке, чтобы активно действовать в Сирии, Иордании и на Аравийском полуострове, однако сейчас таких целей он не ставит.

«Следовательно, Израиль может осуществлять спокойно свои мелкие аннексии. Единственные, от кого он не может отступить, — это от Иордании, которая его прикрывает, являясь его фактическим союзником, и от Египта, который на все закрывает глаза», — заключил Колташов.

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности между Израилем и Ливаном. 26 июня стороны при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании — с условием частичного вывода войск с ливанской территории.

Однако менее чем через сутки после подписания документа Израиль нанес удар по южной части Ливана. Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг соглашение, назвав его «капитуляцией», а президент Ливана Джозеф Аун 4 июля подчеркнул, что документ «не узаконивает продолжающуюся оккупацию».

1 июля Нетаньяху заявил, что война против Ирана, ХАМАС и «Хезболлы» не закончена. «Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке — и во всем мире, — вы должны быть очень сильными», — сказал премьер Израиля.

Ранее Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит присутствие на юге Ливана «столько, сколько потребуется», чтобы защитить жителей севера Израиля и всех граждан страны.