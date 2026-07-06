Таллин лишился права проводить чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из-за действующего в Эстонии запрета на участие спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщил Эстонский стрелковый союз со ссылкой на решение Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC).

Вместо Таллина чемпионат пройдет в испанской Гранаде, говорится в публикации.

В своем решении ESC подчеркнула, что эти соревнования являются квалификационными перед Олимпиадой 2028 года в Лос-Анджелесе, и поэтому все спортсмены должны иметь возможность участвовать в турнире. Однако в Эстонии действует своя политика запрета на допуск россиян и белорусов к спортивным мероприятиям на территории страны.

Президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус выразил сожаление, что Таллин не сможет принять чемпионат, но добавил, что организация «следует принципам Эстонского государства и не может допустить въезд в Эстонию граждан Беларуси или России».

Ранее Таллин трижды принимал ЧЕ по стрельбе из пневматического оружия — в 1998, 2005 и 2023 годах.

В январе из-за отказа допускать российских и белорусских спортсменов Эстония лишилась права проводить ЧЕ по фехтованию, который в итоге прошел в июне во французском Антони.

Международная федерация фехтования (FIE) еще осенью 2025 года предупредила, что будет переносить или отменять состязания в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Она требовала от властей Эстонии письменных гарантий, что россияне и белорусы будут допущены к соревнованиям на территории республики.

Однако вице-канцлер Минкульта страны по вопросам спорта Райдо Митт заявил, что спортсмены из РФ и Беларуси не смогут получить визы на въезд в Эстонию, писал «Коммерсантъ».