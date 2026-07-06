Американские онкологи разработали основанный на искусственном интеллекте тест, позволяющий оценить вероятность рецидива рака молочной железы. После клинической апробации новый метод позволит бороться с рецидивами быстрее и менее затратно по сравнению с существующими генетическими тестами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

За последние десятилетия ученые достаточно продвинулись в диагностике и лечении рака молочной железы. Выбор схемы лечения обычно определяется клиническими рекомендациями, опирающимися на такие клинико-патологические факторы, как размер опухоли, состояние лимфатических узлов, статус эстрогеновых рецепторов и другие. Тем не менее, перед многими пациентами до сих пор часто возникает проблема рецидива онкологического заболевания, и врачи пытаются найти эффективные способы для его предотвращения.

Ученые из Университета Нью-Йорка создали основанный на технологиях искусственного интеллекта тест, способный предсказать рецидив рака более быстро и менее затратно, чем существующие методы, требующие генетического тестирования. Обычно эти методы требуют нескольких недель для получения результата.

«Рак груди — не одиночное заболевание, и решения о том, насколько агрессивное требуется лечение, часто принимаются с трудом. Это исследование показывает, что ИИ-тест способен изучить образцы опухоли, уже исследованные экспертом, и аккуратно оценить, с какой вероятностью онкологическое заболевание может вернуться», — пояснил Кшиштоф Герас, автор исследования.

Новый метод основан на анализе множества образцов тканей, которые ранее были взяты у 3500 онкологических пациентов семи стран для диагностирования опухолей, наряду с такими клиническими данными, как возраст опухоли, возраст пациентов, статус рецепторов. В итоге обученный алгоритм уверенно выявлял пациентов с высокой вероятностью рецидива. Кроме того, он оказался способен оценивать вероятность рецидива двух типов рака, не выявляемых существующими генетическими тестами — трижды негативного рака молочной железы и HER2-позитивного рака молочной железы.

Авторы подчеркивают необходимость проверки теста в крупных рандомизированных клинических исследованиях, однако выражают уверенность в том, что тест станет мощным инструментом борьбы с рецидивами рака, с которыми сталкиваются миллионы женщин в мире.

«При исследовании тысяч пациентов наш ИИ-тест оказался сравним или превзошел широко используемые генетические исследования, — пояснил Герас. — Поскольку он опирается на уже взятые образцы, он может давать ответы за часы, а не за недели, при этом требуя меньших затрат и сохраняя ткани для будущих исследований».