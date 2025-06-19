Два миллиона россиян могут попасть под уголовную ответственность за дропперство после вступления в силу закона, принятого Госдумой и одобренного Совфедом. Об этом предупредил замглавы Следственного департамента МВД Данил Филиппов, передает «Интерфакс». Согласно поправкам в УК, дропперам может грозить до шести лет заключения и штрафы до миллиона рублей.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — заявил Филиппов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что МВД уже имеет сведения «о 30 тысячах конкретных фамилий» подозреваемых в дропперстве. Данные о них получены благодаря взаимодействию с Центробанком, отметил Филиппов.

Статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов пояснил, что два миллиона россиян «дропперы потому, что карточек получили много». При этом за то, что они совершали до выхода нового закона, ответственности не будет, однако их действия после того, как он вступит в силу, будут внимательно оценивать, а также проверять каждого подозреваемого на частоту нарушений.

«По-новому мы их базу, конечно, посмотрим, кто это такие. Будем с ними вести профилактическую беседу в рамках физических возможностей, а когда они попадут в следующий раз, то уже будем понимать, что он системный человек», — рассказал Зубов.

Закон об уголовной ответственности за дропперство — помощь финансовым мошенникам путем передачи им личных данных, банковских карт и счетов — был принят Госдумой 17 июня. На следующий день его одобрил Совет Федерации. Закон вводит новые положения в статью 187 УК о неправомерном обороте средств платежей, они предусматривают весь спектр наказаний для дропперов — от штрафов до лишения свободы. Максимальный срок заключения составляет шесть лет, максимальный размер штрафа — миллион рублей. При этом человеку, впервые совершившему преступление, обещают освобождение от уголовной ответственности, если он будет активно сотрудничать со следственными органами.

Как ожидается, закон вступит в силу после официальной публикации, до этого его должен подписать президент. Даты этих событий пока объявлены.