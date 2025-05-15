В России вступил в силу новый закон, который устанавливает предел на суммы переводов между физическими лицами в размере 100 тысяч рублей в месяц для определенной категории граждан.

В Центробанке ранее пояснили, что такая инициатива направлена на борьбу с теневыми финансовыми схемами, а именно с деятельностью дропперов, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать деньги.

«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — говорилось в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ пояснили, что лимит в 100 тысяч рублей позволит гражданам осуществлять важные переводы, одновременно защищая систему от использования ее в целях обналичивания украденных средств.

Теперь для того, чтобы перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, гражданин должен будет обратиться в отделение банка и предоставить паспорт или другой документ, который подтверждает личность. Такая мера мера затронет только тех лиц, информация о которых имеется в базе данных Банка России и связана с мошенничеством.

В ЦБ также отметили, что ограничения не будут касаться платежей в адрес юридических лиц, поэтому лица, занесенные в черный список Центробанка, смогут продолжать оплачивать товары в магазинах и на онлайн-платформах, а также производить расчеты за коммунальные услуги с использованием банковских карт и интернет-банкинга.