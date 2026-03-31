Сумма исковых требований Ларисы Долиной по делу о мошенничестве с квартирой снижена до 114 млн рублей. Об этом в суде заявил представитель певицы, передает РЕН ТВ из зала заседаний. Сама Долина на заседание не явилась, уточняет издание «Абзац».

Из похищенных у народной артистки 175 млн рублей вычли 61 млн, по которым ранее уже были вынесены судебные решения. В полную сумму, как уточнил адвокат, входили переданные наличные, денежные переводы и рыночная стоимость самой квартиры в Хамовниках.

«Мы уменьшаем размер исковых требований. Соответственно из похищенных 175 млн рублей вычитаем уже просуженные 61 млн рублей и у нас получается 114 млн рублей», — заявил представитель певицы в суде.

Приговор по делу о хищении недвижимости артистки был вынесен в ноябре 2025 года. Курьер Анжела Цырульникова, которая непосредственно забирала деньги у Долиной, получила семь лет колонии со штрафом 1 млн рублей, однако в феврале 2026-го Московский областной суд ужесточил наказание, увеличив срок на три месяца. Другие фигуранты — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет с выплатой штрафа в размере 900 тыс. рублей.

После вынесения этих приговоров у Долиной появилась возможность подать к осужденным гражданские иски о возмещении причиненного ими ущерба. Один из десяти дропперов, участвовавших в обналичивании похищенных у певицы средств и тоже проходивший по делу о мошенничестве, скончался до суда. «Абзац» отмечает, что нет никакой информации о том, располагают ли ответчики достаточными активами для выплат артистке.