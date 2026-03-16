Балашихинский городской суд принял к производству иск певицы Ларисы Долиной о компенсации имущественного вреда за мошенничество, в результате которого она продала свою квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей. Заявленная в иске сумма составляет 176,1 млн рублей, сообщает подмосковная судебная пресс-служба.

Эти деньги певица требует взыскать с четверых человек, которым тот же Балашихинский суд в конце ноября 2025 года вынес приговоры по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Это жительница Кирова Анжела Цырульникова, уроженцы республики Марий Эл Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, а также тольяттинец Андрей Основа.

Цырульниковой, Леонтьеву и Каменецкому назначили по семь лет колонии, Основа получил четыре года.

Долина в рамках того же процесса требовала взыскать с подсудимых по гражданскому иску более 175 млн рублей. Однако судья постановил выделить вопрос возмещения ущерба в отдельное производство. Сейчас, в соответствии с этим решением, иск Долиной будет рассмотрен в рамках самостоятельного гражданского процесса.

На прошлой неделе в первом после нашумевшей истории с квартирой интервью ТАСС артистка сказала, что старается «по-философски» относиться к тому, что она стала самым упоминаемой в интернет-пространстве в связи с квартирной историей, а ее имя — едва ли не нарицательным.

«Я никого не ругаю и никого не проклинаю: в жизни этого делать нельзя. Человек так устроен: сегодня он поднимает тебя на пьедестал, а завтра может попытаться растоптать — иногда просто потому, что кто-то что-то сказал. Поэтому я ни на кого не обижаюсь и не держу зла», — сказала Долина.

На вопрос ТАСС, собирается ли она как-то реагировать на выражение «дело Долиной», певица ответила, что не считает его ярлыком.

«И не вижу смысла бороться с несправедливостью. <…> Я просто перевернула эту страницу своей жизни и пошла дальше. <…> Были люди, которые желали мне смерти, желали смерти моей семье, моим детям. Но я не собираюсь отвечать на зло злом. <…> Я всех простила», — заключила Долина.

В разгар скандала с квартирой артистки в соцсетях и СМИ закрепились выражения «схема Долиной» и «эффект Долиной». Их стали активно использовать для обозначения распространившихся на вторичном рынке жилья схем, когда продавец, получив деньги от покупателя, добивается через суд возвращения квартиры в собственность, заявив, что продал ее под воздействием мошенников. По мнению юриста Глеба Подъяблонского, если Долина сочтет формулировку вредящей ее репутации, она сможет потребовать через суд запрета этих выражений.

О мошенничестве с пятикомнатной квартирой Долиной в Хамовниках стало известно в августе 2024 года. Звезда заявила, что стала жертвой «очень изощренных и спланированных мошеннических действий».

Квартиру у певицы купила Полина Лурье, которая не была вовлечена в мошенничество и не подозревала о нем. Она заплатила Долиной 112 млн рублей.

Когда Долина опомнилась, она смогла вернуть себе квартиру через суды, при этом Лурье лишилась и жилья, и денег, потому что они были переданы мошенникам. Эти тяжбы получили широкую огласку в СМИ и вызвали волну возмущения, в том числе среди депутатов. Они обратили внимание, что жертвами подобных схем с лишением купленных квартир становятся покупатели вторичного жилья по всей стране. Сама Долина подверглась хейту и «отмене» со стороны зрителей.

В результате под пристальным наблюдением общественности Верховный суд России как последняя инстанция признал владелицей квартиры Полину Лурье.