Певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала с продажей квартиры в центре Москвы, может потребовать через суд запретить употреблять выражение «схема Долиной», считает юрист Глеб Подъяблонский. В разговоре с «Абзацем» он отметил, что это возможно в случае, если артистка посчитает, что формулировка вредит ее репутации.

По словам эксперта, Долина может обратиться в суд с таким требованием, однако найти конкретного ответчика будет затруднительно, поскольку выражение уже ушло в народ. Если артистка захочет защитить свою честь, то иск придется подавать против какого-то конкретного обидчика, а сумму компенсации рассчитывать индивидуально.

«Термин появился в общественном пространстве. Непонятно, кому предъявлять претензии. Если в народе это так называли — с народом не посудиться. Можно, конечно, предъявлять претензии, скажем, к каждому, кто этот термин употребил», — подчеркнул он.

По словам Подъяблонского, если по одному отдельному иску певицы суд сочтет словосочетание «схема Долиной» причиняющим ей ущерб, то впоследствии она может подать аналогичные иски к другим ответчикам, и вероятность исхода их рассмотрения в ее пользу будет выше.

Юрист считает, что если Долина захочет требовать компенсацию морального вреда, то суммы будут относительно небольшими — от 5 тыс. рублей.

Накануне филолог Валерий Ефремов рассказал РИА Новости, что в словарь неологизмов 2025 года войдут пять высказываний, связанных с делом о продаже квартиры Ларисы Долиной. По его словам, с августа 2024 года по декабрь 2025 года были зафиксированы такие словосочетания, связанные с мошенническими схемами при продаже недвижимости:

«Схема Долиной»

«Эффект Долиной»

«Бабушкина схема»

«Казус Долиной»

«Бабушкин вариант»

Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников, убедивших ее продать квартиру в районе Хамовники за 112 млн рублей. Жилье перешло в собственность преподавательницы английского языка Полины Лурье. Долина говорила, что согласилась на сделку, находясь под психологическим давлением, и не отдавала отчет своим действиям. После этого она потребовала признать сделку недействительной.

В марте 2025 года суд отказал Лурье во встречном иске о выселении артистки и вернул право на недвижимость Долиной. Уже в ноябре текущего года Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы на решение вернуть квартиру певице.

На фоне решения суда Долина столкнулась с волной хейта в соцсетях. СМИ писали, что московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил анонс выступления певицы в новогоднюю ночь. Кроме того, над делом артистки шутил в соцсетях ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», сообщив, что не будет доставлять еду по адресу, где находится квартира Долиной.

Депутат Госдумы Елена Драпеко объясняла, что недовольство россиян вызывает не личность артистки, а именно решение суда, который вернул ей квартиру.

«Тут разные мнения на этот счет есть. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — говорила она.

16 декабря Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на пересмотр. Право собственности осталось за Лурье, а вопрос о выселении Долиной будет рассматриваться в Мосгорсуде 25 декабря.