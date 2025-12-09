Певица Лариса Долина во время продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, а потому сделка является фиктивной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу о спорной недвижимости.

В документе говорится, что у артистки при совершении сделок «истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было».

Долина, как отмечается в материалах дела, действовала под влиянием посторонних лиц, которые убедили певицу, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, а сделки осуществляются фиктивно под контролем правоохранителей.

При этом адвокат Лурье Светлана Свириденко сказала журналистам, что в момент сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости Долиной.

5 декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» сказала, что готова вернуть Лурье 112 млн рублей, но необходимых средств у нее сейчас нет. В тот же день Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, так как ее не удовлетворили предложенные условия.

Накануне ТАСС писал, что Долина в своем иске обвинила покупательницу Лурье в неразумности и неосмотрительности. Как говорится в документе, певица при подаче иска с требованием вернуть квартиру указала, что Лурье зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельность — это аренда и управление недвижимостью. На этом основании артистка сделала вывод, что женщина виновата сама.

О том, что Долина сочла саму покупательницу виновной в отсутствии бдительности, стало известно практически сразу после того, как история с квартирой всплыла в августе 2024 года. Mash тогда писал, что певица обвинила Лурье в «наивности, неосмотрительности и постоянном давлении».

Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря.