Московская квартира певицы Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей стала одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Так называемый «эффект Долиной» фактически изменил отношение многих россиян к вторичному рынку жилья — многие опасаются заключать сделку, особенно если недвижимость продает пожилой человек. Покупатели боятся, как и Полина Лурье, остаться и без жилья, и без денег.

Что собой представляет злополучная квартира — в материале RTVI.

Квартира Долиной расположена в Ксеньинском переулке, в элитном районе Хамовники. Это исторический центр, от дома — 10 минут пешком до парка Горького. В квартире пять комнат, площадь ее составляет 236 квадратных метров.

Квартира расположена в монолитном девятиэтажном доме 1997 года с двумя подъездами, огороженной территорией и подземным паркингом.

Интерьер — с приметами избыточной роскоши нулевых: бархатные шторы, диван с бахромой, накладные потолки, стеклянные двери с витражами. В 2000-х квартира пережила капитальный ремонт, судя по фотографиям сделан он добротно, с использованием дорогих материалов.

Объединенная с гостиной кухня по дизайну является самым современным помещением в квартире. Она выдержана в оливково-изумрудной гамме, с черно-белым плиточным полом и барной стойкой. Однако и такой стиль дизайнеры по интерьеру расценивают как уже устаревший. Повсюду уложен качественный натуральный паркет.

В просторной ванной дизайнеры сделали наиболее перегруженный декор. Темно-синяя плитка на двух стенах и яркие фотообои с цветами на третьей. На снимках можно увидеть роскошные двери из массива и премиальную сантехнику.

В квартире две спальни — хозяйская и розовая детская. Есть отдельная гардеробная с окном, которая могла бы служить еще одной комнатой, и детский санузел с тематической плиткой. Помещения отличаются большим метражом, особенно — овальный холл с сервантами и семейными фотографиями.

Внешний вид жилого комплекса соответствует статусу: ухоженные подъезды в оливковых тонах с картинами, у входа — цветники и статуи львов. Зимой жильцы вместе украшают новогоднюю елку.