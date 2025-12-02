Большинство россиян осудили певицу Ларису Долину из-за скандала с недвижимостью. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ленты.ру».

95% респондентов на вопрос «Вы осуждаете Ларису Долину в деле о квартире?» выбрали вариант ответа «Осуждаю! Это все «бабка-террор». Квартира была уже не ее».

Только 5% опрошенных ответили иначе, подчеркнув, что исполнительница «вернула свое жилье».

Известной российской певице Ларисе Долиной удалось вернуть жилплощадь в элитном районе Москвы после мошеннической схемы, которая потрясла не только музыкальное сообщество, но и заставила власти задуматься о пробелах в законодательстве.

В середине 2024 года певица Лариса Долина рассказала о том, что стала жертвой преступников, которые, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, заставили ее продать квартиру в престижном районе Хамовники стоимостью 112 млн рублей. Мошенники связались с артисткой через мессенджер Telegram и убедили перевести средства от продажи на «безопасные счета». Новой владелицей жилья оказалась преподавательница английского Полина Лурье.

Весной 2025 года суд признал сделку недействительной и возвратил недвижимость артистке. Попытка Лурье оспорить решение через кассационную жалобу в ноябре того же года не увенчалась успехом — квартира осталась в собственности певицы. Организаторы аферы получили наказания от 4 до 7 лет лишения свободы со штрафами до миллиона рублей. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», большинство махинаций они проводили из-за рубежа.

Эта история вызвала резонанс в обществе и привлекла внимание законодателей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала избирательный подход судов и вместе с коллегой Алексеем Корниенко направила запросы в Минюст и Верховный суд с требованием разъяснить позицию по подобным делам.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что так называемая «схема Долиной», когда продавец жилья заявляет, что якобы находился «под воздействием» мошенников, после чего по решению суда сделка аннулируется и покупатель остается и без денег, и без квартиры, теперь охватила и авторынок.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко высказалась о масштабах проблемы: она отметила, что за 2024-2025 годы зафиксировано несколько тысяч случаев мошенничества с так называемыми «бабушкиными квартирами», а потенциальный ущерб покупателям исчисляется миллиардами рублей. В настоящее время депутаты активно работают над совершенствованием законодательства в этой области.