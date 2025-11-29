Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с волной хейта на фоне скандала вокруг продажи своей квартиры мошенникам. Суд сохранил за певицей право собственности, но покупательница квартиры, которая так же, как и Долина, стала жертвой злоумышленников, осталась без недвижимости и денег. Подобные схемы с жильем получили название «эффект Долиной». На певицу ополчились некоторые коллеги, а билеты на ее концерты, как утверждают телеграм-каналы, якобы стали массово возвращать. Подробности — в материале RTVI.

«Отмена» Долиной

О том, что в российских регионах якобы стали возвращать билеты на ближайшие выступления Долиной, сообщила Baza. Как утверждает канал, на юбилейный концерт певицы во Владивостоке, который должен пройти 29 ноября, не распродано более 220 билетов, хотя накануне свободных мест было всего 25.

В Хабаровске, где выступление артистки запланировано на 2 декабря, число нераспроданных билетов увеличилось с семи до 35, утверждает телеграм-канал.

RTVI не удалось найти подтверждение данным Baza. На сайте концертного зала Владивостока «Концерт-холл» купить билеты на Долину 29 ноября было уже нельзя ― так же, как на ближайшие шоу других артистов вплоть до начала декабря. Сервисы «Яндекс. Афиша», Kassir.ru и МТС Live днем в субботу тоже не продавали билеты на выступление певцы во Владивостоке. На момент написания материала на «Яндекс. Афише» и МТС Live в продаже оставалось по семь билетов на концерт Долиной в Хабаровске, на портале DVHAB.ru ― 29 билетов. «Комсомольская правда» пишет, что юбилейный гастрольный тур Долиной идет успешно, билеты на ее ближайшие концерты в регионах разобраны.

«Газета.ру», «КП» и другие СМИ пишут, что московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил со своего сайта и из соцсетей анонсы новогодней ночи с участием Ларисы Долиной. Изначально указывалось, что она будет «специальным гостем». Теперь в новогодней афише заведения значатся только выступления цыганского ансамбля, струнного квартета, кавер-группы и диджеев.

Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» на фоне скандала вокруг Долиной исключил из зоны доставки еды дом в Ксеньинском переулке, где находится квартира артистки. В сети фастфуда заявили, что не будут доставлять заказы по этому адресу, «пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены».

«Заказать на этот адрес временно не получится», — говорится в приложении «Бургер Кинга» при попытке указать Ксеньинский переулок, 3 в разделе доставки.

Сеть доставки суши «Много лосося» пошутила в своем аккаунте в Х про «сет Долина»: «берем деньги, привозим, потом забираем назад, денег не отдаем».

Пользователи соцсетей оставили в официальных аккаунтах артистки массу гневных и оскорбительных комментариев по поводу ситуации с квартирой. Сейчас на страницах Долиной в Instagram* и «ВКонтакте» отключена возможность комментировать посты, но в «ВК» видны написанные ранее сообщения.

По данным «Абзаца», Долину из-за «негатива вокруг ее имени» могут вырезать из музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», премьера которого в кино запланирована на 11 декабря, по ТВ — на 31 декабря. Как утверждает издание, создатели фильма опасаются провала в прокате, поэтому съемочная группа «должна будет в сжатые сроки найти решение о возможной замене Долиной».

«Мощная атака»: комментарий директора Долиной

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин не подтвердил «Подъему» сообщения о массовом отказе от билетов на ее концерты. Он также заявил, что артистка не планировала выступать в «Кафе Пушкинъ». Демарш «Бургер Кинга» Пудовкин назвал «грязненьким и достаточно сомнительным пиарчиком».

«Есть вот такая достаточно мощная и сильная атака и агрессия. Это какое-то откровенное глумление, знаете, “ату его”. Люди очень любят топтать и бить, когда есть такая ситуация, связанная с публичным лицом», — сказал Пудовкин.

Он отметил, что люди не знают достоверную информацию и обстоятельства дела певицы, а «читают только интернет-ботов и иногда откровенно фейковые моменты».

Он призвал «верить в правовую систему», добавив, что ситуация требует «справедливого решения для всех сторон». Директор Долиной не ответил, намерена ли певица выплатить компенсацию покупательнице своей квартиры Полине Лурье, отметив, что этот вопрос находится в правовом поле.

«То, что человек должен получить потерянные деньги, — в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли. Для этого есть суд и система правовых оценок», — сказал собеседник издания.

Что говорят звезды шоу-бизнеса

Из-за скандала с недвижимостью на Ларису Долину ополчились некоторые ее коллеги по цеху. Певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась, что теперь не может продать ни одну из своих квартир.

Слава записала эмоциональный видеоролик с использованием ненормативной лексики, в котором заявила, что теперь ей «мало того, что надо все наркодиспансеры пройти, надо еще записать сделку на видео, и у тебя будет допрос, нормальный ты или нет».

«То есть если узнает покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое», — сказала Слава, обращаясь к Долиной.

Актер и певец Никита Джигурда в своей соцсети назвал Долину «бесстыжей» и обвинил ее в том, что она, «используя связи и блат, фактически ограбила неповинных людей, отобрав у них 112 миллионов рублей».

Джигурда призвал певицу, «не дожидаясь Верховного суда, добровольно отдать людям честно купленную ими квартиру». Иначе, по словам артиста, она «войдет в историю России как злобный сказочный персонаж, красиво поющий о погоде в своем доме, но при этом грабящий чужие дома».

Бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина выразила опасение, что «вопиющая» ситуация с квартирой Долиной негативно отразится на других артистах, которых «скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу».

«Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим ее по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приеме, получает справку о том, что нормальная», — сказала Разина «Абзацу».

Она также выразила мнение, что Долина должна помочь покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Певица Наталья Штурм также призвала Долину вернуть деньги Лурье. По мнению собеседницы издания, это было бы «красиво» и справедливо.

«Ларису Долину накрыло цунами народного гнева. <…> И дело не в том, обманули ли саму Ларису Александровну. В глазах народа она виновница. Никому не интересны детали, это как снежный ком. Но в ее власти остановить поток ненависти», — считает Штурм.

В защиту Долиной выступили народный артист России Григорий Лепс и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Лепс, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать скандал, призвал «не лезть в это дело».

«Вы прокурор, вы судья? <…> Не надо об этом говорить. Она [Долина] в этом [обмане покупательницы] не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», — заявил он.

Пригожин назвал Долину «суперпорядочным человеком», добавив, что она «не подлая».

«Если кто-то пострадал, то это плохо, но мы всегда ищем скелеты в шкафу и не спрашиваем, как они туда попали. Кто-то обманул и покупателей, и продавца, здесь юристы Долиной и покупателей должны сделать заявление и разъяснить ситуацию», — высказался продюсер.

«Эффект Долиной» в словарях и на рынке недвижимости

После скандала с квартирой Долиной именем артистки стали называть мошенническую схему, при которой продавец квартиры после сделки заявляет, что стал жертвой аферистов и возвращает квартиру через суд, лишая добросовестных покупателей как жилья, так и денег.

В ноябре статья, описывающая «схему Долиной», или «бабушкину схему», появилась на «Википедии».

«Схема получила распространение осенью 2025 года и вызвала в России снижение уровня доверия к продавцам вторичной недвижимости. <…> Чаще всего в роли продавца выступает пенсионерка, которая получает тщательный инструктаж от мошенников. Она либо находится в сговоре с ними, либо сама становится их жертвой», — говорится в материале.

Отмечается, что суды склонны вставать на сторону пенсионеров и признавать недействительными сделки по продаже недвижимости. Такой исход возможен даже если купля-продажа проводилась с нотариусом, справками из психоневрологического диспансера и видеозаписью процедуры, отмечается в статье. Продавцы недвижимости в объявлениях стали указывать, что «собственник не Долина».

Согласно постановлению пленума Верховного суда России, собственник квартиры имеет право потребовать свое жилье обратно «из чужого незаконного владения», даже если новый хозяин является добросовестным покупателем. Для этого истцу надо доказать, что имущество перестало ему принадлежать «помимо его воли», пояснила «Коммерсанту» партнер адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко.

Выражения «эффект Долиной» и «бабушкина схема» могут войти в словари, допустила в разговоре с ТАСС заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

По словам профессора, в академических словарях фраза вряд ли появится, но ее могут включить в неографические ежегодники, то есть «словари одного года», поскольку «в короткое время стали заметными явлениями нашей речи».

По мере угасания инфоповода выражение «эффект Долиной» уйдет в прошлое, подобно фразам «водолазка извинений», «голая вечеринка» и «войти не в ту дверь», предположила Козловская.

Суть скандала вокруг Долиной

В августе Лариса Долина сообщила, что стала жертвой «очень изощренных и спланированных мошеннических действий», в результате которых на ее квартиру в московском районе Хамовники наложен арест.

Согласно материалам суда, с певицей через Telegram связались мошенники. Выдавая себя за силовиков и сотрудников Росфинмониторинга, они убедили Долину продать квартиру за 112 млн рублей, а полученные от продажи средства и личные сбережения перевести на «безопасные счета».

На скамье подсудимых по делу Долиной оказались четыре человека: уроженцы Марий Эл Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, жительница Кирова Анжела Цырульникова и Андрей Основа из Тольятти.

Балашихинский городской суд 27 ноября приговорил Каменецкого, Леонтьева и Цырульникову к семи годам колонии строгого, особого и общего режимов соответственно. Основа получил четыре года колонии. Цырульникова также должна выплатить штраф в размере 1 млн рублей, остальные фигуранты — по 900 тыс. рублей.

Право собственности на квартиру в Хамовниках суд оставил за Долиной, отклонив жалобу покупательницы жилья Полины Лурье. Женщина намерена оспорить это решение в Верховном суде. Ранее Второй кассационный суд постановил, что Лурье «не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков» к мошенникам.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена