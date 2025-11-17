Верховный суд Якутии отказался признать недействительной сделку, в результате которой пенсионерка продала квартиру якобы под влиянием мошенников. Решение опубликовано на сайте суда. Оно стало прецедентным, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Пенсионерка Ирина Кириллина в 2023 году продала свою квартиру в Якутске Ольге Аргуновой. Как пишет Sakhapress, покупательница — жена участника СВО. Она заплатила 5,5 млн рублей, использовав личные сбережения, материнский капитал и банковский кредит.

Позже Кириллина обратилась в суд, заявив, что стала жертвой мошенников, которые действовали через мессенджер WhatsApp под видом полицейского и сотрудника банка. Как следует из материалов суда, они обманом вынудили пенсионерку перевести крупную сумму на счета нескольких компаний и банковские карты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а Кириллина была признана банкротом, что освободило ее от необходимости расплачиваться с кредиторами.

Женщина утверждала в своем иске, что на момент продажи квартиры «не была способна понимать значение своих действий и руководить ими», но была вынуждена заключить договор «вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях».

Суд первой инстанции встал на сторону пенсионерки и вернул ей квартиру, признав, что она лишилась жилья против своей воли. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Кириллиной нет психического расстройства, но действия мошенников «обусловили у нее рост эмоционального напряжения, способствовали снижению ее критических и прогностических способностей и оказали существенное влияние на ее сознание и поведение».

Покупательница квартиры Ольга Аргунова и банк ВТБ, где она брала ипотеку, оспорили решение суда, указав, что они непричастны к обману Кириллиной. Согласно материалам Верховного суда, пенсионерка полностью получила деньги за квартиру, живет в другом месте и не предъявляла никаких претензий Аргуновой при выселении из прежнего жилья.

Повторная судебная психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами профильной больницы во Владивостоке, показала, что Кириллина в период совершения сделки «была способна к адекватной оценке и соответствующему поведению в реальных жизненных ситуациях, действия ее носили последовательный, целенаправленный характер». Эксперты также не выявили у пенсионерки повышенной внушаемости и подчиняемости.

В итоге Верховный суд Якутии пришел к выводу, что Кириллина понимала значение своих действий и могла руководить ими, а покупательница квартиры и банк » не знали и не могли знать», что пенсионерка не планировала продавать жилье.